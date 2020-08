Najbolji svjetski dvojac prethodno desetlje\u0107e u\u017eivao je u sjajnim uspjesima u Ligi prvaka. Tako je Cristiano Ronaldo \u010dak pet puta podizao europski trofej, jednom s Manchester Unitedom i \u010detiri puta s Real Madridom, dok je Lionel Messi \u010detiri puta osvajao elitno europsko natjecanje.

Ustvari, Messi i Ronaldo toliko su dobri da je od 2007. kada je najbolji svjetski igra\u010d bio Ricardo Kaka\u00a0jedino Luka Modri\u0107 uspio prekinuti vje\u010dito rivalstvo i osvojiti Zlatnu loptu 2018. Sve ostale godine presti\u017enu nagradu osvajao je portugalsko-argentinski duo.

No, vrijeme \u010dini svoje i nakon \u0161to \u0107emo prvi put u 15 godina gledati polufinale bez Messija ili Ronalda postavlja se pitanje je li zaista do\u0161lo vrijeme za\u00a0smjenu\u00a0generacija. Ronaldu je 35, Messi ima 33 na le\u0111ima i htjeli mi to priznati, htjeli oni sami to priznati ili ne, njihovo vrijeme na svjetskom vrhu polako se bli\u017ei kraju i dolaze nove mlade snage.

Kalibar klasnih igra\u010da kao \u0161to su oni omogu\u0107it \u0107e im da nogomet igraju i do 40. ako \u0107e imati motiva i ako ih zdravlje poslu\u017ei, no svaka epoha daje svoje, a ona Ronalda i Messija polako kopni.

Slijedom svega otvara se i pitanje tko \u0107e biti ovogodi\u0161nja Zlatna lopta i tko \u0107e stati uz bok najve\u0107ima? Ako je suditi prema u\u010dinku, pogotovo ako Bayern dogura do finala Lige prvaka pa eventualno osvoji natjecanje, \u010dak i ako ne, ne bi trebalo biti pogovora da \u0107e to biti Robert Lewandowski. No, to tek ostaje vidjeti.