Prvi put u povijesti Mundijala! Australska reprezentacija nema igrača hrvatskog podrijetla

Prvi put nijedan igrač hrvatskog podrijetla neće igrati za Australiju na Svjetskom prvenstvu. No, trener Tony Popović ipak donosi dašak Hrvatske na klupu Socceroosa

Prvi put u povijesti niti jedan nogometaš hrvatskog podrijetla neće igrati za Australiju na Svjetskom prvenstvu, izvijestile su u utorak novine Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu.

Rijeka: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije
Rijeka: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije

No, trener Tony Popović je prvi izbornik hrvatskog porijekla te će ovaj mjesec voditi 'Socceroose' na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Na klupi će sjediti njegovi pomoćnici Mile Jedinak i Frank Jurić. Australija će igrati u skupini D s domaćinom SAD-om, Paragvajem i Turskom.

Niti jedan igrač hrvatskog podrijetla nije se našao među 26 putnika nakon što Deni Jurić (Wisla Plock) nije uspio ući s proširenog popisa kao niti Fran Karačić (Hajduk/Osijek), Nicolas Milanović (Aberdeen) i Anthony Kalik (slobodan igrač), koji su ranije bili blizu reprezentacije.

Ozljeda je pak uništila sezonu Noahu Botiću (Austria Beč) dok je Adrian Segečić (Portsmouth), koji je ranije bio blizu ulaska u seniorsku momčad Australije, odlučio igrati za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom. Nogometaši Australije su ukupno sedam puta izborili nastup na Svjetskim prvenstvima, a dosad su uvijek imali Hrvate u svom sastavu.

Na prošlom Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru jedini igrač hrvatskog porijekla bio je 30-godišnji desni bek Karačić. U Rusiji 2018. kapetan je bio Mile Jedinak, a u sastavu je bio i Tomi Jurić.

Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. bila su šestorica australskih Hrvata: Jedinak, Ivan Franjić, Matthew Špiranović, Oliver Bozanić, Eugene Galeković i Dario Vidošić. Majka sedmog, Marka Bresciana, rođena je u Hrvatskoj.

Jason Čulina, Jedinak, Galeković, Vidošić i Bresciano nastupili su na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010., dok su u sastavu u Njemačkoj 2006. bili Tony Popović, Josip Skoko, Mark Viduka, Ante Čović, Željko Kalac, Čulina i Bresciano.

Australiju su čak i 1974. godine, na njenom prvom prvenstvu, predstavljali hrvatski igrači Ivo Rudić i napadač Branko Buljević, koji je bio u početnoj postavi u sve tri grupne utakmice. U Australiji je rođen i Josip Šimunić koji je za Hrvatsku odigrao 105 utakmica nastupivši na Svjetskim prvenstvima 2002. i 2006.

