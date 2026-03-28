Prvi strijelac HNL-a: Nadam li se SP-u? Ne bih rekao, ali bila bi to nagrada. Učinit ću sve na terenu

Najbolji strijelac HNL-a s 20 golova, napadač Dinama Dion Drena Beljo (24), proživljava sezonu iz snova. U razgovoru za Dinamo Plus otkrio je tajnu nevjerojatne forme, prisjetio se jedinstvenog nogometnog puta koji ga je vodio od treće lige do Maksimira te podijelio emocije nakon što je ispisao povijest HNL-a.

Pokretanje videa... 01:19 Lokomotiva-Dinamo 0-5 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prvi igrač u povijesti s dva hat-tricka zaredom

Zabiti hat-trick u dvije utakmice zaredom ne događa se svaki dan. Upravo je to uspjelo Belji, koji je postao prvi igrač u povijesti HNL-a s takvim ostvarenjem. Prvo je s tri gola potopio Slaven Belupo, a zatim i Lokomotivu. I to su mu bili prvi hat-trickovi u karijeri.

​- Bila mi je to stvarno velika želja, nikad prije nisam uspio. Neki su me igrači malo zezali na tu temu i eto, protiv Belupa se dogodilo - ispričao je Beljo i dodao kako se nije zadovoljio jednim uspjehom:

​- Htio sam još više, tako da sam i sljedeću utakmicu išao na 100 posto. Protiv Lokomotive se rano otvorilo, zabio sam prvi, pa i drugi, onda je došao crveni karton i tu sam stisnuo još malo da bude još jedan hat-trick. Presretan sam zbog toga i drago mi je što se to dogodilo na Maksimiru, pred našim navijačima i u dresu Dinama.

Emotivno bilo je i u svlačionici, gdje su mu suigrači spontano zapjevali "Beljo on fire"...

​- Netko je pustio pjesmu na zvučnike i nekako je spontano došlo, a tako bude većinom i najbolje i najslađe. Goda i Topić su poveli, ekipa je popratila i stvarno mi je drago zbog toga, sretan sam i ponosan - otkrio je.

Tajna uspjeha i sjajna atmosfera u momčadi

Dinamov napadač ove je godine zabio čak 12 golova u samo devet ligaških utakmica, a ključ efikasnosti vidi u sjajnim suigračima.

​- Moram biti zahvalan suigračima. Nigdje gdje sam dosad igrao nisam imao igrače takve kvalitete. Stvarno je užitak igrati s njima. Siguran sam da u bilo kojem trenutku utakmice svaki od igrača iza mene može podvaliti loptu kojom mogu zabiti gol. Na kraju sve dođe na to hoćeš li biti efikasan pred golom, a ja se nadam da ću tako i nastaviti.

Atmosfera u momčadi uz deset bodova prednosti pred Hajdukom ne može biti loša.

​- Jako smo dobra klapa, jako dobro funkcioniramo zajedno na terenu i izvan terena i to se na kraju i vidi. Naravno da smo na oprezu, ne zadovoljavamo se ovim što smo do sada napravili, idemo dalje ovim ritmom.

Foto: Alen Szabo

Od Cibalije i treće lige do sna na Maksimiru

Beljin nogometni put bio je sve samo ne tipičan. Kao ponosni Vinkovčanin odrastao je u Cibaliji, za koju je emotivno vezan.

​- U mojoj kući odgajali su me tako da se navijalo za dva Dinama. To su bili vinkovački i zagrebački - prisjetio se Beljo, koji je prošao sve rangove hrvatskog nogometa, od treće lige s Cibalijom, preko druge s Osijekom II do prve lige.

Nakon epizoda u njemačkoj Bundesligi i austrijskom Rapidu, za koje kaže da su mu pomogle da napreduje kao igrač i čovjek, stigao je povratak u Hrvatsku i ispunjenje dječačkog sna.

​- Uvijek mi je bila želja igrati za Dinamo, od malih nogu. Drago mi je također zbog mojih roditelja kojima je to isto bila velika želja i neki san, da me gledaju na Maksimiru. Sad živim te trenutke i želim ostaviti trag u Dinamu.

Reprezentacija je najveća čast

Sjajne igre donijele su mu i pretpoziv izbornika Zlatka Dalića

- To mi puno znači, to je velika čast i privilegija. Kad god se nađeš na tom popisu ili pretpozivu. Jako sam sretan zbog toga. Nadam li se biti među putnicima na Svjetsko prvenstvo? Ne bih rekao da se nadam, ali bi to bila velika potvrda i nagrada. Učinit ću sve što je u mojoj moći da to na zelenom terenu probam zaslužiti.

Već je iskusio kako je to biti dio "vatrenih" kad je igrao kvalifikacije za Europsko prvenstvo, dobio je 55 minuta u dvije utakmice, ranije putovao i na završnicu Lige nacija.

​- To su mi jedni od najdražih dana u karijeri. Kad vidiš da u Nizozemskoj na stadion od 60-70 tisuća ljudi dođe 85 posto naših navijača i pjevaju se hrvatske pjesme, stvara se neopisiv osjećaj. Velika mi je želja ponovno odjenuti taj dres.

U reprezentaciji je, kaže, najbolji prijatelj s Martinom Baturinom, s kojim je bio cimer. A posebno mu je pomogao novi trener za napadače Tomislav Marić.

- Otkad je došao, jako puno radimo na kretnjama. Radim s njim i dosta analiza, puno razgovaramo, ne samo po pitanju kretnji, nego općenito nogometa i života. To mi je puno pomoglo u drugoj polusezoni. Pozicija napadača je specifična, ne moraš uopće sudjelovati u igri, ako na kraju utakmice imaš gol ili dva, ti si svoje napravio. Ali uvijek se trudim što više pomoći momčadi u nekim drugim stvarima pa biti u pozicijama gdje se zabijaju golovi.

*uz korištenje AI-ja