Zadar je osvojio Kup Krešimira Ćosića, a koliko im ovaj trofej znači najbolja je potvrda fešte koja je uslijedila nakon što je kapetan momčadi Dominik Mavra podigrao trofej ispred svojih suigrača. Navukli su Zadrani unaprijed pripremljene majice, otvorili šampanjac i pohitali jedni drugima u zagrljaj.

Zadrani su slavili u Omišu po receptu kakvog je prije utakmice pripremio njihov trener Veljko Mršić. Najavio je kako će pitanje pobjednika riješiti momčad a ne inspirirani pojedinaca, ali i da će se utakmica lomiti do samoga kraja.

- Čestitke igračima i stožeru Splita na dobroj utakmici, kao i mojim igračima. Utakmica je bila zanimljiva, tu negdje, mi smo se odvajali par puta na sedam razlike, ali nismo uspjeli prelomiti utakmicu. Na kraju smo je prelomili pred kraj, kad je Split malo pao, pogodili smo četiri trice. Odlika pravih momčadi je da budu prave kad se utakmica lomi i da igraju kao momčad. Vidjeli ste mini role Mavre, Cartera, Jordana, Bursaća, Onuakua... Mogli smo uživati u zanimljivoj košarci, nadam se da je dosta ljudi gledalo i na TV, uzeli smo prvi trofej, ali čeka nas uzbudljiva i zanimljiva završnica sezone.

MVP susreta bio je Chinanu Onuaku, koji je na parketu proveo svega 22 minute, no stigao je zabiti 16 skokova i uhvatiti devet lopti.

- Igrali smo dobro i u obrani i u napadu, momčadski, zabili smo neke važne šutove na kraju utakmice... Sretan sam, ovo je moj prvi trofej. Nisam razmišljao o tome hoću li postati MVP, u utakmicu uvijek ulazim na način da pomognem svojoj momčadi, a ne da osvojim individualnu nagradu. Favoriti za naslov prvaka? To smo postali od kad sam ja došao, ha, ha, ha...

Presretan je bio i kapetan Zadra Dominik Mavra.

- Nemam riječi. Igrati za svoj grad, za svoj klub, kao kapetan osvojiti dva puta za redom trofej koji nosi ime legendarnog Krešimira Ćosića... Nema dalje, ovo je kraj svijeta. Igrali smo sjajno kao momčad, strance smo narajcali prikazujući im snimke prošlogodišnje fešte, nevjerojatno nam ovo sve skupa znači. Split je bi žilav protivnik, imali smo osjećaj da ih možemo slomiti, ali su se oni uvijek vraćali. Na kraju smo prelomili utakmicu tricama, iako nas cijelu večer šut nije služio. Napravili smo veliki posao osvajanjem ovog trofeja i s dvije pobjede nad Splitom i Krkom u regionalnoj ligi, ali želimo biti pravi do kraja i osvojiti i prvenstvo – zaključio je kapetan Zadra.

Trener Splita Ivica Skelin čestitao je suparniku na pobjedi i konstatirao kako je utakmicu dobila momčad koja je napravila manje pogrešaka.

- Utakmica je bila izjednačena do tri minute prije kraja, nakon toga su Zadrani pogodili četiri trice i prelomili utakmicu. Bili smo premekani u tim trenutcima, morali smo neke stvari raditi pametnije, ali nismo, Onuaku, Carter i Bursać su prelomili utakmicu. Zadar je uzeo prvi trofej, još je puno utakmica do kraja, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija do kraja sezone.

Kapetan Splita Mateo bio je dio momčadi koja je 2004. u Zadru osvojila zadnji Kup.

- Željeli smo ali nije išlo, nismo smjeli sebi dozvoliti ovako padova, jer Zadar svaki pad koncentracije kažnjava. Imaju odlične šutere, nismo im smjeli dati toliko prostora, iskoristili su to i pogodili otvorene šuteve pred kraj i došli do pobjede i trofeja – zaključio je Kedžo.

Isko se finale igralo u Omišu, pred dvoranom je unatoč jakoj buri osvajače kupa čekalo pedesetak navijača koji su pjesmama i bakljama zagrijali atmosferi i pozdravili svoje ljubimce, koje prava fešta očekuje po povratku kući