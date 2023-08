'Prvo smo sve dogovorili s Goricom pa se javili Sopiću. Predstavit ćemo ga u petak'

Riječka je ekspedicija krenula u Francusku na noge moćnom favoritu Lilleu protiv kojih 'bijeli' sutra od 20 sati na velebnom stadionu 'Pierre Mauroy' igraju prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige. Dva koraka do ulaska u skupine, ali dva koraka preko istinski - divovske prepreke.

Novi trener Željko Sopić na sjever Francuske doći će u četvrtak, zajedno s predsjednikom Damirom Miškovićem iz lože 'Pierre Mauroya' gledati svoju novu momčad pa onda odmah u petak dirigirati i svojim prvi treningom u opremi s Rijekinim grbom.

Jutros su na press-konferenciju u press-centru 'Orlando Rivetti' pred kamere sjeli sportski direktor Darko Raić-Sudar koji će u Lilleu sjediti na klupi premda će utakmicu zapravo voditi od svih Riječana obožavani - Radomir Đalović.

Navijači su na treningu večer prije polaska, na jednom od pomoćnih terena kampa Rujevice napravili spektakularnu atmosferu. Njih 2000 navijalo je kao da se igra za trofej, a ne obavlja rutinski trening.

U ime momčadi mikrofon je uzeo i zahvalio im se kapetan Nediljko Labrović, a Đalović je i na teren dočekan i s terena otišao ispraćen zaglušujućim ovacijama.

U vrućoj i silnim emocijama nabijenoj riječkoj ljetnoj noći odzvanjalo je imena čovjeka iz crnogorskog Bijelog Polja koji ne misli da je ostankom u Rijeci (kao jedini iz bivšeg stožera) napravio nešto posebno nego - jedino moguće, jedino za što je kao osoba sposoban.

- Svi smo mi svjesni koliko je ovo važna utakmica za naš klub, za našu Rijeku. Znamo mi svi i koliko oni vrijede, znamo da nas čekaju Jonathan David, Adam Ounas, Remy Cabella i slična imena, ali: mi smo Rijeka. A kad utakmica počne onda ne igraju imena nego 'nas 11, njih 11'... Pa da vidimo - pričao je Đalović.

- I mi smo u dobrom ritmu, s pet pobjeda. Na žalost, na Lille idemo bez ozlijeđenih Dilavera, Bande i Petroviča, ali igračima je ovo nagrada za sve što su dosad napravili i nema sad tu velike priče nego hrabro na teren, poštuj dogovor i daj od sebe sve za Rijeku. Možemo predstaviti i Rijeku i Hrvatsku u najboljem svjetlu. Oni su prošle sezone bili peti u Francuskoj, a igrači moraju iza sebe ostaviti sve što se događalo ovaj tjedan. Jesu mladi, ali su i profesionalci.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Postavljeno mu je pitanje o tome koliko je oduševio cijelu jednu regiju odbivši prelazak u Dinamo. Srezao je priču u korijenu:

- Moj osjećaj pripadnosti ovom klubu je takav. I to je to. Nemam što drugo reći na tu temu. Moramo misliti na utakmicu koja nas čeka.

Dodao je dvije zahvale:

- Hvala Sergeju Jakiroviću na suradnji, njemu i njegovom stožeru sretno u nastavku karijere, naravno: osim kad budu igrali protiv nas.

Onda je pala ona puna emocija i ponosa:

- Hvala navijačima. Oni su čudesni. Pred nam je veliki i težak protivnik, ali vjerujte mi smo itekako svjesni veličine grba koji nosimo na prsima i sutra ćemo u Francuskoj igrati za navijače i za cijelu Rijeku i Hrvatsku - rekao je Radomir Đalović.

Darko Raić-Sudar sutra će u zapisniku biti trener. Sportski direktor je od ponedjeljka obavio doslovno stotine telefonskih poziva, spavao nekoliko sati pa se jučer, kad je postignut dogovor o novom treneru, zajedno s predsjednikom zasluženo opustio na večeri u jednom opatijskom restaurantu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Sutra je ta utakmica, naoko važna kao i svaka druga, ali sigurno specifična zbog uloga i svega što se događalo tijekom ovog tjedna - počeo je Raić-Sudar.

- Svi smo mi svjesni što nam znači ta tekma. Ali na terenu se radilo i treniralo normalno. Spremni ulazimo u utakmicu. Radomir je trener koji je bio i ostao dio stožera, on će susret s Lilleom voditi s klupe, a nadam se da ćemo već za sljedeću utakmicu imati novog trenera.

Koliko se momčad moglo odvojiti i 'zaštititi' od toga da im je bivši trener otišao bez pozdrava?

- Predsjednik i mi iz uprave smo razgovarali s njima, naravno. A s druge strane, oni su profesionalci i znaju što im je posao. Istina, bili su zatečeni kao mi, ali to je prošlost. Već smo u kolotečini dnevnog napornog rada. Mi imamo potentnu mladu ekipu, svima je jasno da je Lille favorit, ali ne pobjeđuju uvijek favoriti. Mi Francuze respektiramo kao svakog protivnika, ali straha nema.

'Ajmo i o novom treneru.

- Možemo i o tome. U ova dva dana smo intenzivno radili na dovođenju novog šefa struke. Svelo se to na 2-3 opcije no mi smo se već dogovorili s nekim trenerom. Znate i vi da je to Željko Sopić, ali da bi se to realiziralo on i Gorica moraju potpisati raskid.

Jedno je dodatno podvukao:

- Nismo mi najprije zvali Sopića nego predsjednika Gorice Črnka. Pa kad smo s njim telefonski dogovorili da se taj trenerski transfer može realizirati, onda su ljudi iz HNK Gorica kontaktirali Sopića, koji se potom javio nama i odmah izrazio želju da dođe u Rijeku. Nadam se da ćemo tijekom jutra to i formalizirati u formi potpisa ugovora kojim bi Željko Sopić i službeno postao novi trener Rijeke. On bi trebao ići u Lille, ali ne voditi utakmicu nego trening već u petak pa onda biti i službeno predstavljen.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Nakon Lillea slijedi Dinamo. Utakmica protiv trenera koji je prije četiri dana vodio Rijeku.

- Utakmica vrijedna tri boda kao i svaka druga, ali naravno da će imati posebnu atmosferu zbog svega što se ovog tjedna dogodilo. Trener Jakirović je ovdje u Rijeci napravio jako dobar posao i jako dobro radio. Okay, onda se dogodio razlaz koji je bio takav kakav jest, ali letvica koju je on postavio što se igre i rezultata tiče je dignuta visoko, onako kako je Rijeka i htjela. Neće, dakle, Dinamo - Rijeka biti kao svaka druga utakmica, ali vjerujem da će se strasti brzo smiriti i po tom pitanju - zaključio je Raić-Sudar.