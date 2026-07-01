Cirkus na Azteci: Nakon oluje i kašnjenja, pauza za osvježenje!

Meksiko je svladao Ekvador s 2-0 i ta se plasirao u osminu finala Svjetskog prvenstva. Prije tog susreta Fifa je najavila da zbog velikog nevremena i odgode početka neće biti pauza za hidrataciju, no na terenu se dogodilo upravo suprotno.

Utakmica je kasnila sat vremena zbog grmljavinskog nevremena i munja oko stadiona Azteca. Objavljeno da se zbog takvih okolnosti ukidaju pauze za hidrataciju, koje su na ovom Svjetskom prvenstvu inače uvedene u svakoj utakmici. Mnogima smetaju pauze na sredini poluvremena zbog razbijanja ritma igre. I dok smo već mislili da ćemo napokon odgledati utakmicu bez tih kontroverznih pauzi, slovenski sudac Slavko Vinčić ipak je zaustavio igru u 25. minuti.

Foto: Eloisa Sanchez

Guardian je u prijenosu uživo taj trenutak opisao kao 'najgori primjer turnira', istaknuvši da je prekid zaustavio sjajan ritam utakmice koja je do tada bila jedna od najživljih na prvenstvu. Odluka je posebno zasmetala navijačima jer je Fifa prethodno najavila da pauza neće biti. Umjesto toga, gledatelji su ponovno dobili prekid koji mnogi već danima kritiziraju, tvrdeći da se pod krinkom brige za igrače zapravo otvara prostor za reklamne blokove.

Ipak pauza nije omela Meksikance koji su vodstvo povisili na 2-0 golom Raula Jimeneza u 31. minuti.