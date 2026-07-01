Obavijesti

Sport

Komentari 2
SLOVENAC IZNENADIO SVE

Cirkus na Azteci: Nakon oluje i kašnjenja, pauza za osvježenje!

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Cirkus na Azteci: Nakon oluje i kašnjenja, pauza za osvježenje!
Foto: Eloisa Sanchez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Utakmica je kasnila sat vremena zbog grmljavinskog nevremena i munja oko stadiona Azteca i objavljeno da se zbog takvih okolnosti ukidaju pauze za hidrataciju

Admiral

Meksiko je svladao Ekvador s 2-0 i ta se plasirao u osminu finala Svjetskog prvenstva. Prije tog susreta Fifa je najavila da zbog velikog nevremena i odgode početka neće biti pauza za hidrataciju, no na terenu se dogodilo upravo suprotno.

Utakmica je kasnila sat vremena zbog grmljavinskog nevremena i munja oko stadiona Azteca. Objavljeno da se zbog takvih okolnosti ukidaju pauze za hidrataciju, koje su na ovom Svjetskom prvenstvu inače uvedene u svakoj utakmici. Mnogima smetaju pauze na sredini poluvremena zbog razbijanja ritma igre. I dok smo već mislili da ćemo napokon odgledati utakmicu bez tih kontroverznih pauzi, slovenski sudac Slavko Vinčić ipak je zaustavio igru u 25. minuti.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador
Foto: Eloisa Sanchez

Guardian je u prijenosu uživo taj trenutak opisao kao 'najgori primjer turnira', istaknuvši da je prekid zaustavio sjajan ritam utakmice koja je do tada bila jedna od najživljih na prvenstvu.  Odluka je posebno zasmetala navijačima jer je Fifa prethodno najavila da pauza neće biti. Umjesto toga, gledatelji su ponovno dobili prekid koji mnogi već danima kritiziraju, tvrdeći da se pod krinkom brige za igrače zapravo otvara prostor za reklamne blokove.

Ipak pauza nije omela Meksikance koji su vodstvo povisili na 2-0 golom Raula Jimeneza u 31. minuti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napustio novog prvoligaša bez nastupa, Rijeka objavila potpis
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napustio novog prvoligaša bez nastupa, Rijeka objavila potpis

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026