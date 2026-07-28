Dinamo će poslati novu ponudu za igrača PSG-a Noaha Nsokija, pa ostaje za vidjeti kako će regirati Parižani
Još ništa od dolaska talenta iz Francuske. PSG odbio Dinamo
Dinamo je prije nekoliko dana poslao službenu ponudu za Noaha Nsokija (19), talentiranog ofenzivca Paris Saint-Germaina. U Maksimiru su u Pariz odaslali ponudu od 700 tisuća eura, te još 10 posto od budućeg transfera. No, u utorak je u Maksimir stigla odbijenica PSG-a, dvostruki uzastopni prvak Europe odbio je Dinamovu ponudu za svog igrača. To su poručili iz Pariza, a doznaje Davorin Olivari iz Sportskih novosti.
U prijašnjim razgovorima s Parižanima, maksimirsko društvo je saznalo da PSG za Nsokija traži 1,5 milijuna eura, te 20 posto od budućeg transfera. Takva ideja o financijskom zatvaranju posla nije se dopala maksimirskim dvorima, pa je odmah naglašeno da to ne dolazi u obzir, da Dinamo na to ne pristaje. E sad ne pristaje PSG.
No, Dinamo će poslati novu ponudu za igrača PSG-a, pa ostaje za vidjeti kakav će biti odgovor pariškog kluba.
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