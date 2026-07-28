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NIŠTA OD DOGOVORA

Još ništa od dolaska talenta iz Francuske. PSG odbio Dinamo

Piše Ivan Tomašković,
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Još ništa od dolaska talenta iz Francuske. PSG odbio Dinamo
Foto: Šime Zelić/PIXSELL
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Dinamo će poslati novu ponudu za igrača PSG-a Noaha Nsokija, pa ostaje za vidjeti kako će regirati Parižani

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Dinamo je prije nekoliko dana poslao službenu ponudu za Noaha Nsokija (19), talentiranog ofenzivca Paris Saint-Germaina.  U Maksimiru su u Pariz odaslali ponudu od 700 tisuća eura, te još 10 posto od budućeg transfera. No, u utorak je u Maksimir stigla odbijenica PSG-a, dvostruki uzastopni prvak Europe odbio je Dinamovu ponudu za svog igrača. To su poručili iz Pariza, a doznaje Davorin Olivari iz Sportskih novosti

U prijašnjim razgovorima s Parižanima, maksimirsko društvo je saznalo da PSG za Nsokija traži 1,5 milijuna eura, te 20 posto od budućeg transfera. Takva ideja o financijskom zatvaranju posla nije se dopala maksimirskim dvorima, pa je odmah naglašeno da to ne dolazi u obzir, da Dinamo na to ne pristaje. E sad ne pristaje PSG.

No, Dinamo će poslati novu ponudu za igrača PSG-a, pa ostaje za vidjeti kakav će biti odgovor pariškog kluba. 

Champions League - Final - Paris St Germain v Inter Milan
Foto: Kai Pfaffenbach

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