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LIGUE 1

PSG je izvukao bod, igrači Lillea i predsjednik su bijesni: Ovo je skandal! To je prelomilo susret

Piše Ivan Kužela,
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PSG je izvukao bod, igrači Lillea i predsjednik su bijesni: Ovo je skandal! To je prelomilo susret
Foto: Abdul Saboor
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Lille je već slavio protiv PSG-a, ali je u petoj minuti nadoknade ostao bez pobjede! Parižani su izjednačili na 2-2 i izazvali bijes domaćina zbog sudačkog produžetka

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Lille je bio na korak od velike pobjede protiv PSG-a, ali je u samoj završnici utakmice ostao bez svega. Parižani su se vratili iz zaostatka od dva gola i pogotkom Marquinhosa u petoj minuti nadoknade izvukli 2-2. Upravo je način na koji je taj pogodak došao izazvao bijes domaće momčadi.

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UEFA Champions League - Paris St Germain fans celebrate winning the UEFA Champions League UEFA Champions League - Paris St Germain fans in Paris watch the Final UEFA Champions League - Paris St Germain fans in Paris watch the Final
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Foto: Abdul Saboor

Lille je do tada imao pobjedu u rukama, a nakon utakmice najveći dio kritika bio je usmjeren prema glavnom sucu Ericu Wattellieru. Domaći su smatrali da je utakmica trebala biti završena ranije jer je četvrti sudac pokazao tri minute nadoknade, dok je odlučujući pogodak stigao tek u petoj.

"Skandal!", povikao je Lilleov predsjednik pred novinarima u hodniku stadiona, jasno pokazujući koliko je domaći klub bio ogorčen raspletom. Ni kapetan Benjamin Andre nije skrivao nezadovoljstvo. Smatra da je određeno dodatno vrijeme razumljivo, ali da je ovakav produžetak bio pretjeran.

Ligue 1 - Lille v Paris St Germain
Foto: Abdul Saboor

- Mogu razumjeti da sudac doda 30 ili 40 sekundi, ali ovo je prevelik dodatak na ionako već dodano vrijeme i upravo to je prelomilo utakmicu, rekao je Andre.

PSG je do izjednačenja stigao u dvije različite situacije. Vitinha je u prvoj minuti nadoknade fantastičnim udarcem smanjio na 2-1, a domaći tu nisu imali prigovora. Problem je nastao nekoliko minuta kasnije, kada je upravo Vitinha ubacio iz prekida, a Marquinhos glavom pogodio za konačnih 2-2.

Ligue 1 - Lille v Paris St Germain
Foto: Abdul Saboor

Nabil Bentaleb nakon susreta je otkrio i objašnjenje koje je dobio od suca. Wattellier mu je navodno rekao da je PSG tijekom akcije kod prvog pogotka izgubio oko minutu, zbog čega je nadoknada produžena. Važno je pritom da vrijeme koje četvrti sudac pokaže na kraju 90. minute predstavlja minimalno trajanje nadoknade. Ako se tijekom tog razdoblja dogode novi prekidi, sudac ima pravo dodati još vremena.

PSG je u prva dva kola dvaput morao spašavati bod nakon što je protivnik imao dva gola prednosti. Nakon 2:2 kod Rennesa u prvom kolu, identičan rezultat ostvario je i u Lilleu, gdje će se ipak puno više pričati o sudačkoj odluci nego o samom povratku aktualnog prvaka.

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