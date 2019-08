PSG odbio ponude Barcelone i Reala za Neymara, traže više

Guillem Balague (novinar BBC-a koji prati La Ligu) javlja da je PSG odbio ponude koje su Barcelona i Real Madrid poslali za Neymara.

Barcelona je ponudila 100 milijuna eura i Phillipea Coutinha, a kao dio dogovora spominjalo se i našeg Ivana Rakitića, ali PSG ne smatra da je to dovoljno za prodaju brazilskog napadača.

Maderidski Real, najžešći protivnik Barce i na terenu i u ovoj borbi za Neymara, je ponudio novac, Garetha Balea i Jamesa Rodrigueza. Parižani su tražili da se u dogovor ubaci i Vinicius Junior, ali Real je to odbio pa je i taj dogovor propao.

PSG have rejected bids from Barcelona and Real Madrid for Neymar.



