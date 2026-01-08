Obavijesti

Sport

ŽELE GA ZADRŽATI

PSG sprema treneru neviđeni ugovor u nogometnom svijetu?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Luis Enrique je Parižane preuzeo u ljeto 2023. i osvojio dvije Ligue 1, Ligu prvaka, dva Kupa, europski superkup te Interkontinentalni kup

Admiral

Luis Enrique razbio je PSG-ovo "prokletstvo" u Ligi prvaka i osvojio trofej po prvi put u povijesti kluba, a sportski direktor kluba Luis Campos oštro je demantirao glasine o tome da sprema odlazak s klupe. Štoviše, u Parizu mu navodno spremaju povijesnu ponudu, piše Goal

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šestoligaš izvukao PSG u kupu 02:05
Šestoligaš izvukao PSG u kupu | Video: Twitter

Naime, europski prvak bi mogao Enriqueu ponuditi doživotni ugovor. Uprava kluba na čelu s predsjednikom Nasserom Al-Khelaifijem vidi španjolskog trenera kao ključnu figuru u projektu. Iako je na klupu stigao 2023. godine, Parižani bi mu navodno bili spremni ponuditi ugovor na barem 10 godina, uz potpunu kontrolu sportske politike, slično onome što su imali Arsene Wenger u Arsenalu i Sir Alex Ferguson u Manchester Unitedu. 

UEFA Champions League - Athletic Bilbao v Paris St Germain
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Zanimljivo, Marca je pozivajući se na Bild objavila vijest o tome da Enrique odlazi s Parka Prinčeva u ljeto 2027., ali tog članka na Bildu uopće nema. Vjerojatno se radi o lažnim informacijama iz bespuća interneta, a takve je navode oštro demantirao sportski direktor PSG-a Luis Campos. 

Enrique je Parižane preuzeo u ljeto 2023. i osvojio dvije Ligue 1, Ligu prvaka, dva Kupa, europski superkup te Interkontinentalni kup. 

Komentari 1
