-\u00a0Zatvor je ne\u0161to najbolje \u0161to mi se dogodilo u \u017eivotu. Otkad sam iza\u0161ao iz zatvora nisam dobio ni kaznu za parkiranje. Ba\u0161 me opametilo tih mjesec dana i tu sam vidio \u0161to \u0107e mi se dogoditi budem li se zajeb**ao sa glupostima. I to me ba\u0161 izvelo na pravi put. Dodu\u0161e, na te\u017ei na\u010din - objasnio je Vaso koji je spas na\u0161ao u slobodnoj borbi.\u00a0

Svoju je profi karijeru zapo\u010deo 2010., a nakon 2 godine imao je skor 11-1-1, a onda ulazi u niz od tri poraza me\u0111u kojima je i onaj od Ivice 'Terrora' Tru\u0161\u010deka na FFC-u u Zadru prije sedam godina. Bio je tad Vaso mladi\u0107 'usijane glave', a Ivica iskusni borac, ali sad Crnogorac ima priliku za uzvrat. Onda ga je Ivica zavr\u0161io karakteristi\u010dnim 'ground and poundom' u drugoj rundi.

-\u00a0Potu\u0107i \u0107emo se. Nema kod mene spremanja, tu\u010dnjava je tu\u010dnjava za mene. Tukao sam se od diskoteka pa do ovakvih eventova. Volio bih dobiti titulu BMF-a Balkana, ali ne mislim o tome ni o novcu. Ovdje sam da se osvetim za poraz prije sedam godina. Iskompleksiran sam lik i to \u0107u napraviti.

Borio se kad je i nije trebalo

Do danas je nastupao posvuda - od srpskog Megdana, preko FFC-a, pa sve do najja\u010dih europskih organizacija FEN-a i KSW-a. U\u0161ao je i u kavez s Andrejem Kore\u0161kovim (29, 22-4) u Bellatoru, a spominjalo se da mu to nije zadnja borba u ameri\u010dkoj organizaciji. Sad ima priliku u svoje vitrine dodati titulu balkanskog BMF-a. A pro\u0161ao je stvarno sve i sva\u0161ta.

-\u00a0Kad sam bio u \u010ce\u010deniji, prije me\u010da sam pokazivao da \u0107u kao ubiti protivnika. Ja sam to radio zbog \u0161ou programa, nije mi palo napamet da \u0107e to netko iskoristiti za neku lu\u0111a\u010dku promociju. Taj klip ima 10 milijuna pregleda. Nisam o\u010dekivao da \u0107e me znati cijela \u010ce\u010denija. Vidio sam ja da nisam dobrodo\u0161ao. Sre\u0107om je pro\u0161lo sve kako treba - prisjetio se Bako\u010devi\u0107.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaso napao 'Croatu' nakon treninga

A i danas je borac kojeg ili voli\u0161 ili ne voli\u0161. Poseban, kakav je, skupio je vojsku obo\u017eavatelja, a njegova '\u010depina' sad je ve\u0107 nadaleko poznata. S 30 je godina odradio 60 profi me\u010deva, a tu ne misli stati.

-\u00a0Mogao bih i ja rje\u0111e nastupati i mogao bih tada samo redati pobjede, biti kao Floyd sa 50-0 i pona\u0161ati se kao 70 posto zvijezda iz regije, no to mi nikada nije bio cilj. Ja sam ovdje da se borim i da pravim \u0161ou za bolesni narod - rekao je svojevremeno Vaso za Fight Site.