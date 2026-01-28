PSV ispao iz Lige prvaka, Perišić se ozlijedio. A možda i oprostio

PSV je u ključnoj utakmici u Ligi prvaka izgubio od Bayerna 2-1 na domaćem terenu i ispao je iz najelitnijeg nogometnog natjecanja. Jamal Musiala zabio je za vodstvo Bayerna, Saibari izjednačio i donio nadu Nizozemcima, ali je Harry Kane golom u 84. minuti zapečatio sudbinu PSV-a. Tako ostaje veliko pitanje hoće li Ivan Perišić ostati u nizozemskom prvaku. Uz to, Perišić je tražio zamjenu u 82. minuti izašao iz igre zbog ozljede, a to može biti problem za Zlatka Dalića.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Nizozemski prvak ne želi se olako odreći jednog od svojih ključnih igrača. Pregovori traju već desetak dana, no iz talijanski mediji javili su da je iz Eindhovena stigao uvjet: Perišićeva sudbina ovisit će o ishodu presudne utakmice posljednjeg kola protiv Bayerna iz Münchena. Dok u domaćem prvenstvu suvereno drže vrh s 13 bodova prednosti ispred Feyenoorda, europske ambicije su prioritet. Ako PSV osigura plasman u osminu finala, gotovo je sigurno da će zadržati Perišića do ljeta. U suprotnom, poraz od Bavaraca širom bi mu otvorio vrata Milana.

Prema tome, jako je izgledno da bi Perišić mogao doći na Čizmu i pojačati svoj bivši klub. Ako je zaista tako kao što su javili Talijani, među kojima je i Gazzetta, Inter bi se pošteno pojačao u lovu na naslov prvaka. Inter igra u formaciji koja odgovara Perišiću, a uz to, hrvatski igrač jako dobro poznaje ligu i ima iskustva. Ipak, tu će i ozljeda imati neku ulogu pa sve postaje zamršenije. Zanimljivo je što će donijeti bliska budućnost i gdje će Perišić nastaviti karijeru.