Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRANSFER JE BLIZU

PSV ispao iz Lige prvaka, Perišić se ozlijedio. A možda i oprostio

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
PSV ispao iz Lige prvaka, Perišić se ozlijedio. A možda i oprostio
Foto: Arenasport/Screenshot

Kako su pisali talijanski mediji, PSV bi zadržao Perišića ako bi prošao u Ligi prvaka. Budući da je ispao, Talijani pišu kako su mu vrata Intera otvorena. Uz to, Perišić je napustio igru zbog ozljede

Admiral

PSV je u ključnoj utakmici u Ligi prvaka izgubio od Bayerna 2-1 na domaćem terenu i ispao je iz najelitnijeg nogometnog natjecanja. Jamal Musiala zabio je za vodstvo Bayerna, Saibari izjednačio i donio nadu Nizozemcima, ali je Harry Kane golom u 84. minuti zapečatio sudbinu PSV-a. Tako ostaje veliko pitanje hoće li Ivan Perišić ostati u nizozemskom prvaku. Uz to, Perišić je tražio zamjenu u 82. minuti izašao iz igre zbog ozljede, a to može biti problem za Zlatka Dalića.

UEFA Champions League - PSV Eindhoven v Bayern Munich
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Nizozemski prvak ne želi se olako odreći jednog od svojih ključnih igrača. Pregovori traju već desetak dana, no iz talijanski mediji javili su da je iz Eindhovena stigao uvjet: Perišićeva sudbina ovisit će o ishodu presudne utakmice posljednjeg kola protiv Bayerna iz Münchena. Dok u domaćem prvenstvu suvereno drže vrh s 13 bodova prednosti ispred Feyenoorda, europske ambicije su prioritet. Ako PSV osigura plasman u osminu finala, gotovo je sigurno da će zadržati Perišića do ljeta. U suprotnom, poraz od Bavaraca širom bi mu otvorio vrata Milana.

Prema tome, jako je izgledno da bi Perišić mogao doći na Čizmu i pojačati svoj bivši klub. Ako je zaista tako kao što su javili Talijani, među kojima je i Gazzetta, Inter bi se pošteno pojačao u lovu na naslov prvaka. Inter igra u formaciji koja odgovara Perišiću, a uz to, hrvatski igrač jako dobro poznaje ligu i ima iskustva. Ipak, tu će i ozljeda imati neku ulogu pa sve postaje zamršenije. Zanimljivo je što će donijeti bliska budućnost i gdje će Perišić nastaviti karijeru. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura
VELIKA POBJEDA

Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatski rukometaši priredili su nevjerojatan preokret protiv Mađara, osigurali polufinale EP-a! Šoštarić, Klarica, Lučin i Manrić briljirali, a Kuzmanović čuvao mrežu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026