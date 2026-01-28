Kako su pisali talijanski mediji, PSV bi zadržao Perišića ako bi prošao u Ligi prvaka. Budući da je ispao, Talijani pišu kako su mu vrata Intera otvorena. Uz to, Perišić je napustio igru zbog ozljede
PSV ispao iz Lige prvaka, Perišić se ozlijedio. A možda i oprostio
PSV je u ključnoj utakmici u Ligi prvaka izgubio od Bayerna 2-1 na domaćem terenu i ispao je iz najelitnijeg nogometnog natjecanja. Jamal Musiala zabio je za vodstvo Bayerna, Saibari izjednačio i donio nadu Nizozemcima, ali je Harry Kane golom u 84. minuti zapečatio sudbinu PSV-a. Tako ostaje veliko pitanje hoće li Ivan Perišić ostati u nizozemskom prvaku. Uz to, Perišić je tražio zamjenu u 82. minuti izašao iz igre zbog ozljede, a to može biti problem za Zlatka Dalića.
Nizozemski prvak ne želi se olako odreći jednog od svojih ključnih igrača. Pregovori traju već desetak dana, no iz talijanski mediji javili su da je iz Eindhovena stigao uvjet: Perišićeva sudbina ovisit će o ishodu presudne utakmice posljednjeg kola protiv Bayerna iz Münchena. Dok u domaćem prvenstvu suvereno drže vrh s 13 bodova prednosti ispred Feyenoorda, europske ambicije su prioritet. Ako PSV osigura plasman u osminu finala, gotovo je sigurno da će zadržati Perišića do ljeta. U suprotnom, poraz od Bavaraca širom bi mu otvorio vrata Milana.
Prema tome, jako je izgledno da bi Perišić mogao doći na Čizmu i pojačati svoj bivši klub. Ako je zaista tako kao što su javili Talijani, među kojima je i Gazzetta, Inter bi se pošteno pojačao u lovu na naslov prvaka. Inter igra u formaciji koja odgovara Perišiću, a uz to, hrvatski igrač jako dobro poznaje ligu i ima iskustva. Ipak, tu će i ozljeda imati neku ulogu pa sve postaje zamršenije. Zanimljivo je što će donijeti bliska budućnost i gdje će Perišić nastaviti karijeru.
