VIDEO: PREKRASAN GOL

Perišić krasno zabio pa s dva 'šamara' školovao suigrača...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

PSV je u četvrtfinalu Kupa kod kuće pobijedio Heerenveen s 4-1. Igrač utakmice bio je Esmir Barjaktarević, ali je svoj doprinos pobjedi dao i Ivan Perišić koji je sjajno pogodio glavom za 3-0

Nizozemski prvak PSV glatko je pobijedio Heerenveen rezultatom 4-1 u četvrtfinalu nizozemskog Kupa. Dominirao je PSV kroz cijelu utakmicu, a gol je zabio i Ivan Perišić. Najbolji na terenu bio je reprezentativac BiH, Esmir Barjaktarević koji je dva puta tresao mrežu protivnika.

UEFA Champions League - PSV Eindhoven v Bayern Munich
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Barjaktarević u prvom dijelu bljensuo i s dva gola donio prednost svojoj momčadi. U 23. minuti se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pospremio za 1-0, a u 32. je sjajno pogodio s ruba kaznenog prostora nakon lijepe akcije i asistencije Saibarija. Tako se otišlo na poluvrijeme, a u nastavku je PSV nastavio nemilosrdno trpati.

U 54. minuti Wanner je izveo korner na glavu Perišića, a hrvatski reprezentativac sjajnim trzajem zabija za velikih 3-0. Dok je trajalo slavlje, Perišiću je prišao suigrač Ryan Flaming te ga je Hrvatk blago ošamario po licu i nešto mu objašnjavao, dok je Flaming bio prilično začuđen tom reakcijom. U 57. Wanner je zabio za 4-0. Barjaktarević je imao priliku za hat-trick, ali mu je protivnički golman obranio udarac. Počasni gol za goste zabio je Oyen u 77. minuti.

Gol Perišića pogedajte OVDJE.

