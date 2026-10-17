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PSV šokantno izgubio u ligi, Perišić nije dobio ni minute

Piše HINA,
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PSV šokantno izgubio u ligi, Perišić nije dobio ni minute
Foto: Lisi Niesner
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Šok za PSV: prvaci pali kod Den Haaga 2-1 nakon crvenog kartona, a Perišić je cijelu utakmicu odgledao s klupe

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U devetom kolu nizozemske Eredivisie nogometaši PSV-a, aktualni prvaci, upisali su drugi ligaški poraz, Den Haag je na domaćem terenu slavio s 2-1.

PSV je time ostao na trećem mjestu ljestvice te ima 19 bodova. Isto bodova ima drugi AZ Alkmaar, dok je vodeći Feyenoord na 20 bodova. Najbolje dvije momčadi na ljestvici imaju utakmicu manje.

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PSV je poveo ove subote golom Mijnansa u 21. minuti, a u 43. se dogodio ključni trenutak utakmice. Tada je gostujući strijelac dobio drugi žuti karton, a Den Haag je u nastavku dvoboja, s igračem više, okrenuo rezultat.

Golove pogledajte OVDJE.

Kilo je izjednačio u 55. minuti, dok je Sin u 93. pogodio za pobjedu Den Haaga koji je tek 16. na ljestvici, a ovo mu je bila premijerna pobjeda u sezoni. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ostao je tijekom cijele utakmice na gostujućoj klupi za pričuve.

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