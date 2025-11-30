Obavijesti

NASTAVLJAJU POBJEDNIČKI NIZ

PSV stigao do nove pobjede bez ozlijeđenog Perišića, a utakmicu su obilježile 'škarice' Pepija

Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler

Nakon blistave pobjede na Anfieldu protiv Liverpoola u Ligi prvaka, PSV je bio uspješan i u Eredivisie. U susretu 14. kola PSV je na svom travnjaku rutinski stigao do pobjede 3-0 protiv Volendama

Nakon blistave pobjede na Anfieldu protiv Liverpoola u Ligi prvaka, PSV je bio uspješan i u Eredivisie. U susretu 14. kola PSV je na svom travnjaku rutinski stigao do pobjede 3-0 protiv Volendama.

PSVC Eindhoven vs. FC Volendam, Fussball, Eredivisie, 14. Spieltag, Saison 2025/2026, 30.11.2025
Foto: Kirchner-Media/Thomas Haesler

Susret je obilježio sjajan gol "škaricama" Ricarda Pepija u 24. minuti. Američki napadač je u 6. minuti upisao i asistenciju Joeyju Veermanu za vodeći gol na utakmici. Konačnih 3-0 postavio je Guus Til u 54. minuti. Sve golove možete pogledati OVDJE

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nije nastupio za momčad iz Eindhovena zbog ozljede.

PSV vodi na ljestvici sa 37 bodova, devet više od Feyenoorda kojeg očekuje susret protiv Telstara. Ajax je šesti sa 20 bodova i susretom manje.

