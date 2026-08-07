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Pukla petarda u Vilniusu! Šego fantastičan, Šotiček ko' Almena, a Garcia dobiva par dana mira...

Piše Tomislav Gabelić,
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Pukla petarda u Vilniusu! Šego fantastičan, Šotiček ko' Almena, a Garcia dobiva par dana mira...
Foto: Robert Matić/HNK Hajduk
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Hajduk je napokon slavio na gostovanju što će momčadi donijeti malo mira i dozu samopouzdanja uoči domaćeg ogleda s Istrom i uzvrata protiv Žalgirisa. Pokazali su da mogu, sada to moraju pokazivati u kontinuitetu.

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Hajduk se suvereno prošetao umjetnim travnjakom stadiona u Vilniusu, slavili su bijeli 5-2 protiv Žalgirisa i stekli ozbiljnu, vjerojatno i presudnu prednost uoči uzvrata u Splitu. Oprez u prvoj rečenici nije plod viđenoga u Vilniusu jer je Hajduk unatoč dva primljena gola potpuno izdominirao Žalgiris, nego plod opreza, isti su ti Litavci u prošlom krugu kvalifikacija u prvom susretu izgubili u Gruziji od Dinamo Tbilisija 3-0, a onda su ih na svom terenu deklasirali 7-2 i prošli dalje. 

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Komentari 32
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