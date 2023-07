Pukštas je još s 13 godina bio u Hrvatskoj, otkrili njegovu veliku želju: 'On je primjer drugima...'

Rokas Pukštas (18) oduševio je na početku nove HNL sezone. Hajduku je donio pobjedu u derbiju s Dinamom u 93. minuti na Maksimiru, a bio je i protagonist te jedini strijelac u pobjedi 'bilih' nad Rijekom 1-0 na Poljudu.

Pukštasova popularnost u Splitu, ali i Hrvatskoj, raste iz dana u dan. Već mnogi predviđaju da će biti najskuplji izlazni transfer u povijesti Hajduka, s kojim, barem za sad, ima ugovor do siječnja 2025. godine.

Radi se o veznjaku rođenom u Oklahomi koji ima američko državljanstvo i nogomet je počeo je trenirati u Barceloninoj akademiji u Sjedinjenim Državama. Prošao je i kroz kamp Manchester Uniteda, a Hajduk ga je doveo u Split 2020.

- Moj tata oduvijek je volio nogomet. On me uveo u sport. Počeo sam igrati sa šest godina i odmah mi se svidio nogomet. Nastavio sam trenirati i bio sve bolji i bolji, tako je sve počelo - pričao je 13-godišnji Pukštas u intervjuu za The Oklahoman 2018. godine.

Pokazao se na turnirima

Otkrio je kako je njegova nogometna karijera dobila vjetar u leđa.

- Otišao sam na turnir u južni Teksas, a tamo je bilo skauta. Primijetili su me, tako da sam otišao na drugi nacionalni kamp u SMU-u. Zatim sam otišao u Kaliforniju i bio sam prilično dobar u tim kampovima. Nakon toga sam otišao na turnir u Hrvatsku.

Pričao je kako su mu putovanja na turnir pomogla sa samopouzdanjem. S 13 godina postao je član U-15 reprezentacije SAD-a, a danas je dio U-20 reprezentacije, ali čini se kako je samo pitanje vremena kada će zaigrati za seniore.

- Dobio sam puno samopouzdanja zbog putovanja na turnire. Naporno sam radio za to, bio je odličan osjećaj dobiti ono za što sam toliko radio i želio.

Navikao se biti udaljen od obitelji

Nije mu problem biti daleko od obitelji i doma.

- Morate se naviknuti na to - kazao je 13-godišnji Rokas.

Već tada je iznimno puno trenirao.

- Treniramo dva puta dnevno, a jednom prije utakmica. Puno treniramo kako bi bili spremni za utakmice.

A njegov tadašnji trener Steve Cooke promatrao ga je i bio oduševljen. Već tada je pričao o Pukštasu kao velikom igraču u budućnosti, a sada sigurno pršti od ponosa kada vidi 18-godišnjeg Rokasa kako riješava najveće hrvatske derbije.

- Sjajno ga je gledati, Rokas zaslužuje sve zasluge. Naravno, i njegova obitelj koja mu je velika podrška. Mislim da su svi treneri koji su s njime radili u prošlosti također odigrali veliku ulogu. Rokas je primjer drugima u Oklahomi da mogu ostvariti velike stvari ako naporno rade i uz malo sreće. Nadajmo se da smo ovdje za 10 godina i da igra sa seniorskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu - zaključio je Pukštasov trener intervju za The Oklahoman.