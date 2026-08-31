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NAPUSTIO JE POLJUD

Pukštas više nije igrač Hajduka! Nastavlja karijeru u Engleskoj

Piše Luka Tunjić,
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Pukštas više nije igrač Hajduka! Nastavlja karijeru u Engleskoj
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Hajduk nakon 16 godina opet u Europi, slavlje igrača | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Pukštas napušta Hajduk: Middlesbrough aktivirao klauzulu od 5 milijuna eura i odveo Amerikanca iz Splita

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Rokas Pukštas (22) više nije igrač Hajduka. Splitski klub potvrdio je kako će 22-godišnji Amerikanac nastaviti u redovima Middlesbrougha, člana druge engleske lige koji je platio Pukštasovu izlaznu klauzulu u visini od pet milijuna eura.

Pukštas je na Poljud stigao 2020. godine, sa 16 godina došao je na probu u kadete pod vodstvom trenera Mislava Karoglana, odigrao je 142 službene utakmice i zabio 27 golova uz 12 asistencija. 

"Puki, od srca ti hvala na svemu što si dao za Hajdukov grb i dres. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u životu i nastavku nogometne karijere!", napisao je Hajduk.

Foto: screenshot/instagram

Pukštas je bio i član sjajne generacije Hajdukovih juniora koja je igrala finale Lige prvaka mladih 2023. godine. Tri godine kasnije, upravo je Pukštas s golom u produžecima za 3-2 bio ključan igrač u pobjedi Hajduka nad Rakowom kojom su "bijeli" nakon 16 godina izborili plasman u europsko natjecanje.

Navijači će mu to dugo pamtiti, posebno jer je transfer u Championship mogao realizirati još prošli tjedan, ali upravo je Pukštas inzistirao da ne smije napustiti hajdukovce prije uzvrata u Poljskoj.

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