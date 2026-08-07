Pukštas zabio prvi europski gol baš u Litvi, otac sada otkrio emotivnu obiteljsku priču

Hajduk je u Vilniusu uvjerljivo pobijedio Žalgiris 5-2 u trećem pretkolu Konferencijske lige i tako nakon šest godina ponovno slavio na europskom gostovanju. Posebnu večer imao je Rokas Pukštas, Amerikanac litavskih korijena, koji je protiv kluba za koji je njegov otac navijao kao dječak zabio svoj prvi gol u europskim natjecanjima.

Pukštas je u 75. minuti pogodio za 5-1, a njegov nastup s tribina je pratila obitelj. Nakon utakmice oglasio se njegov otac Mindaugas Pukštas i na društvenim mrežama podijelio emotivnu priču o tome koliko mu je Žalgiris obilježio djetinjstvo i ljubav prema nogometu.

"Za dijete koje je odrastalo u Litvi i voljelo sport, osamdesete su bile zlatno doba. Košarkaški klub Žalgiris iz Kaunasa, predvođen Arvydasom Sabonisom, osvojio je tri uzastopna naslova prvaka Sovjetskog Saveza. Jovaišina trica u finalu 1985. godine za vodstvo 77:75 protiv moskovskog CSKA jedan je od najupečatljivijih trenutaka mog života."

Prisjetio se i prvog odlaska na utakmicu nogometnog Žalgirisa 1987. godine. Vilniuski klub tada je pobijedio moskovski Dinamo 4:0, a upravo se tada zaljubio u nogomet.

"Nije me osvojio samo rezultat, nego cijela atmosfera - navijači, stadion, osjećaj koji je vladao na tribinama. Te večeri zaljubio sam se u nogomet. Otac me nakon toga morao upisati na treninge, druge nije bilo. Moj život od tada se počeo mjeriti u četverogodišnjim ciklusima, od jednog Svjetskog prvenstva do drugog."

Žalgiris je te sezone prvi put izborio nastup u europskim natjecanjima, a Pukštasov otac nastavio je redovito pratiti klub i litavsku reprezentaciju. Nogomet je tako ostao važan dio obiteljskog života, a tu je ljubav kasnije prenio i na sina.

"Kada se rodio Rokas, nije imao puno izbora. Morao je igrati nogomet"

Gotovo četiri desetljeća nakon njegova prvog odlaska na utakmicu Žalgirisa priča je dobila poseban nastavak. Rokas je stigao u Vilnius kao igrač Hajduka, zaigrao protiv kluba koji je njegovu ocu obilježio mladost i pritom se upisao među strijelce.

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

"Danas je došao u Vilnius i zaigrao protiv Žalgirisa, kluba zbog kojeg sam se prije gotovo četiri desetljeća zaljubio u ovaj sport. Moja obitelj bila je na stadionu. Rokas je zabio pogodak - svoj prvi u europskim natjecanjima. Bila je to posebna večer. Samo mi je žao što moj otac nije bio tamo da to vidi"

Mindaugas Pukštas zahvalio je Žalgirisu i Andriusu Tapinasu što su omogućili Rokasovim rođacima da prate utakmicu te izrazio uvjerenje da će se klub u budućnosti vratiti staroj slavi.

Hajduk je do uvjerljive pobjede stigao uz dva gola Michelea Šege. Prvi je zabio iz kaznenog udarca u petoj minuti, a drugi iz slobodnog udarca u 44. minuti, dok mu je vratar Šarkauskas u međuvremenu obranio još jedan penal. Adrion Pajaziti pogodio je za 3-1, Dalisson de Almeida za 4-1, a Pukštas je dvije minute poslije zabio peti Hajdukov gol.

Za Žalgiris su strijelci bili Nikola Petković i bivši Hajdukov igrač Marko Capan, koji je iz slobodnog udarca postavio konačnih 5-2.