Puno se promijenilo u 'elfu', ali ne pobjede i Joachim Low

Meksikance prati "prokletstvo četvrtfinala". Čak su 15 puta igrali na Svjetskim prvenstvima (uključujući i dva domaćinstva, 1970. i 1986.), ali - dalje o 1/4-finala... Neće pa neće. Juan Carlos Osorio ima igrače iz Porta, PSV-a,Seville, West Hama, Betisa, Eintrachta, Real Sociedada, njegovi "Azteci" igraju presing koji guši protivnika, puni su nacionalnog naboja i idu k'o navijeni. Ali... Kad je s druge strane velika Njemačka: u pet utakmica imaju 2 remija i - 3 poraza. Njemačku se ne pobjeđuje tek tako.

Prije godinu dana ove su reprezentacije već igrale u Rusiji, na Kupu Konfederacija. Nakon deset minuta Meksiko je gubio 0:2, a na kraju je bilo 1:4.No Meksikanci igrom nisu bili toliko inferiorni, a Elf tijekom pripremnih ispita nikoga nije očarao izvedbama.

Moglo bi, dakle, danas biti jako, baš jako zanimljivo!

Will #MEX be the first team to beat Germany in a #WorldCup match since Spain in 2010? #NadaNosDetiene pic.twitter.com/GD3FXuysX5