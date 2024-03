Puno špekulacija, malo istine: Prekasno je za neke 'dealove', nema dogovora Barišića i Zajeca

Pred Dinamom je vrlo zanimljiv, vrlo vjerojatno i povijesni tjedan. Sergej Jakirović i njegovi igrači pripremaju se za četvrtak i europski dvoboj protiv PAOK-a, dok čelni ljudi "modrih" sve više razmišljaju o nedjelji i još jednoj skupštini kluba. I tu bi, sve je izglednije, moglo doći do velikih promjena. Izborna skupština na kojoj će se birati novi predsjednik kluba na rasporedu je u nedjelju 10. ožujka u 12 sati. Zanimljivo, u klubu su odlučili skupštinu odraditi na dan utakmice Dinama i Slaven Belupa (17.30), pa je prilično izvjesno kako će Zajec i njegovi ljudi tog dana već ispred Maksimira imati veliku podršku brojnih navijača.

Dinamo je proteklih dana dobio novih 60 skupštinara koji u nedjelju moraju odlučiti hoće li predsjednik zagrebačkog kluba ostati Mirko Barišić ili će to postati Velimir Zajec. Bit će to vrlo zanimljiva i neizvjesna borba, kampanja Velimira Zajeca svakim je danom sve jača, sve glasnija, sve izravnija. A to se nikome u aktualnoj vlasti "modrih" i ne sviđa previše.

Dapače, nije tajna da mnogi ljudi u klubu "zaziru" od dolaska bivšeg kapetana i legende kluba, zaposlenici Dinama su skloniji ostanku Barišića na dosadašnjoj funkciji. Ali Zajec "napada" sa svih strana, sve je izglednije kako će na svojoj strani imati puno više od "svojih" 25 glasova. I kako bi do nedjelje ta njegova brojka mogla još dodatno rasti.

U Maksimiru se već spominju nekakvi "dealovi" i dogovori, pušta se priča kako bi do nedjelje moglo doći do konsenzusa i dogovora na relaciji Barišić - Zajec. I kako bi se Barišić time osigurao još jedan predsjednički mandat, a Zajec bi dobio funkciju sportskog direktora. Ipak, toga neće biti, prekasno je za bilo kakve "dealove", bilo kakve pregovore, ta vremena su odavno prošla.

Kako saznajemo, Zajec uopće ne razmišlja o funkciji sportskog direktora, to jednostavno ne dolazi u obzir. Zeku zanima isključivo predsjednički mandat, ulazak u klub sa svojim ljudima, zbog te se priče vratio iz Grčke. I sad će do nedjelje trajati prebrojavanje, obje strane traže željeni 31 glas (natpolovičnu većinu), obje su strane uvjere kako imaju toliko ljudi na svojoj strani.

Barišićevu struju nikada ne treba podcijeniti, aktualni predsjednik Dinama već si je nekoliko puta na razne načine osigurao većinu u redovima hrvatskog prvaka. I stoga ne čudi što se samo tako odrekao nekih do jučer mu vrijednih ljudi (Kamenski), pa i donedavnih članova njegovog savjetodavnog tijela (Gašparović, Marković, Đulić...). A koliko još sigurnih ima na svojoj strani? To će pokazati nedjelja...