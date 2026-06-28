PUT DO FINALA Evo na koga sve može Hrvatska u nokaut fazi!

Hrvatska je u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. "Projektil" Petra Sučića i Modrićeva asistencija na glavu Nikole Vlašića donijeli su važnu pobjedu "vatrenima" protiv Gane (2-1). Izabranici Zlatka Dalića su tako kao drugi prošlu skupinu L, a nakon dvoboja Kolumbije i Portugala (0-0) saznali su da će u šesnaestini finala igrati protiv starog znanca i bivšeg europskog prvaka predvođenog Cristianom Ronaldom. Završile su sve utakmice grupne faze i kompletiran je kostur šesnaestine finala.

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Hrvatska je na lijevoj strani, a do finala bi ju mogle čekati samo europske momčadi. Ako prođe Portugal, osmina finala donosi novi mogući spektakl. "Vatreni" bi mogli na moćnu Španjolsku koja susret šesnaestine finala igra protiv Austrije. Austrijanci su se čudesno izvukli u 96. minuti protiv Alžira (3-3) i osigurali si prolazak dalje.

Ako Hrvatska prođe osminu, u četvrtini finala novi veliki dvoboj. Dalićeve trupe tamo može čekati susjedna Bosna i Hercegovina, SAD, Senegal ili još jedan stari europski znanac - Belgija. Prolaskom u polufinale Hrvatska bi opet ušla u borbu za medalju, a za bitka za finale vjerojatno bi donijela još jednu europsku reprezentaciju. Tako u bi u polufinalu Hrvatsku vjerojatno čekao netko iz kvarteta: Francuska, Njemačka, Nizozemska i Švedska.

Druga strana ždrijeba isto nosi spektakularne utakmice, a dođe li Hrvatska do finala mogla bi igrati sa Argentinom, Engleskom, Brazilom, Norveškom, ali ima i tu "mina" koje bi mogle iznenaditi.

Hrvatska će protiv Portugala igrati 3. srpnja u Torontu, u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu. Osminu finala ponovno bi odigrala u Dallasu (6. lipnja, 21 sat), na dvoboj četvrtine finala išla bi u Los Angeles (10. lipnja, 21 sat), a polufinale opet u Dallasu (14. lipnja, 21 sat). Finale se igra u New Yorku (19. lipnja 21 sat), a dvoboj za treće mjesto u Miamiju (18. lipnja, 23 sata).