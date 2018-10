Putuje kroz vrijeme?! Isti gol u istoj minuti, 7 godina poslije...

Statističari bi rekli da su izgledi za ovo jedan naprema milijun, milijardu, kako god hoćete. Gotovo je nemoguće objasniti video koji kruži društvenim mrežama i koji je od nepoznatog poluamatera iz Rusije napravio igrača o kojem se čita više nego o Messiju i Ronaldu zajedno. Jer ovo što je napravio, a zabio je isti gol, u istu minutu, na istom stadionu protiv iste momčadi kao i 2011.!

Roman Loktionov ima 30 godina, da stvar bude bolja, nije napadač ni veznjak, stoper je. Stoper koji zabija ovakve golove svakih sedam godina. Njegov Volgar iz Astrakhana igrao je protiv Alanije iz Vladikavkaza u trećoj ruskoj ligi.

Pobijedio je Volgar 1-0 golom Loktionova u 17. minuti. Kad pogledate njegov gol prije sedam godina, a koji je zabio istoj momčadi na istom tom stadionu, poklopilo se da to učini i u istoj minuti, mislit ćete da gledate snimku.

Možda se netko poigrao u video editoru, možda je sve samo splet nevjerojatnih slučajnosti i poklapanja, a možda je ovo i slučaj za Muldera i Scully. Ili Morpheusa iz Matrixa u kojem je deja vu ponavljanje nekog događaja koji se već dogodio, a uzrok je promjena u kodu Matrice. Paranormalno ili ne, gol je stvarno prekrasan.

