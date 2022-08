Quaresma je Čačiću u 117. minuti uništio snove u europskoj tituli, a Drmić ga odveo u Ligu prvaka!

Ante Čačić po drugi put je u trenerskoj karijeri uveo Dinamo u Ligu prvaka. Time se može pohvaliti još samo Zlatko Kranjčar koji je "modre" u elitno natjecanje odveo 1998. i 2016. godine. Ante Čačić je samo ponovio uspjeh iz 2012. godine kada je Dinamo prvi put odveo do najvećeg klupskog natjecanja na svijetu, njegov je Dinamo tada pokorio kvalifikacije, pa bio nekonkurentan u grupnoj fazi Lige prvaka.

Zagrepčani su i u uzvratnoj utakmici protiv Bodo/Glimta imali uspona i padova, igrali "toplo-hladno", imali sjajne periode u igri, ali su i ozbiljno patili u drugom poluvremenu. I bila je to otvorena utakmica, klasičnih 50-50%. No, Dinamo se uspio preporoditi u produžecima, podići linije prema naprijed, te preko Josipa Drmića u 117. minuti stići do velike pobjede. Do slavlja koje je kasnije još samo potvrdio Petar Bočkaj.

Svakog trenera u njegovoj karijeri obilježi neki događaj, neka situacija, neki poraz ili pobjeda. Anti Čačiću tako ćemo zauvijek pamtiti onaj prolaz protiv Ludogoreca u 97. minuti 2012. godine, kao i ispadanje protiv Portugala u osmini finala Europskog prvenstva u Francuskoj. Tada je "vatrene", ali i sve nade hrvatskih navijača u produžecima u 117. minuti "pokopao" Ricardo Quaresma.

Taj gol možete pogledati OVDJE.

Vjerujte, Ante Čačić i dalje pamti taj poraz, priliku da s hrvatskom reprezentacijom stigne do ozbiljnijeg rezultata na velikom natjecanju. Taj dan i ta kobna 117. minuta, budite sigurni, i dalje peče bivšeg izbornika. No, sada šest godina kasnije, Čačiću se u toj istoj 117. minuti osmjehnula sreća, Drmić ga je pogurao prema Ligi prvaka. Tako je to u nogometu. Lopta vam nekad uzme, a nekada vrati.

Najčitaniji članci