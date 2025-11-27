Obavijesti

FRANCUZ NAHVALIO HRVATA

Rabiot o Modriću: Voli nogomet poput malog djeteta, čudesan je

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Oduševljava me željom koju na terenu pokazuje svaki dan, čak i s 40 godina. Divim mu se. Nadam se da ću u tim godinama i ja imati strast kakvu on ima, rekao je Rabiot

Adrien Rabiot (30) važan je igrač Milana. Njegova trka, agresivnost i radna etika u sredini terena olakšavaju posao kreativnijim igračima poput Luke Modrića (40). Upravo je Francuz pohvalio Hrvata u intervjuu za Gazzettu Dello Sport. 

- On je jednostavna osoba i voli nogomet poput malog djeteta. S njim se u sredini terena osjećam vrlo ugodno od prvog dana jer on ima kvalitetu i pregled. Osim toga puno doprinosi osvajanjima lopti, trkom i ulascima u presudnim trenucima - rekao je Rabiot o Modriću i dodao:

- On je čudesan igrač, oduševljava me željom koju na terenu pokazuje svaki dan, čak i s 40 godina. Divim mu se. Nadam se da ću u tim godinama i ja imati strast kakvu on ima. 

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Rabiot smatra da Milanova momčad ima sve potrebne elemente za uspjeh ove sezone. 

- Imamo sve potrebno, sjajnu momčad i sjajnog trenera. Sad moramo naporno raditi iz tjedna u tjedan, dati sve od sebe i žrtvovati se. Za naslov je uvijek potrebno dati nešto više i imati mentalitet koji u nas usađuje trener - kaže francuski reprezentativac. 

Rabiot je ove sezone odigrao sedam utakmica, a Milan je drugoplasirani u Serie A sa 25 bodova, dva manje od vodeće Rome. U idućem kolu igra protiv Lazija doma. 

