Rađa ne želi Larkina? E zato ga je Erdogan pozvao u 'repku'

Sjajni američki playmaker Shane Larkin se prije nekoliko mjeseci nudio hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, ali čini se da je baka prošla s kolačima. Tu priliku nije propustila Turska koja je brže bolje ponudila Larkinu tursko državljanstvo i samim time tursku putovnicu, a sam košarkaš nema ništa protiv toga.

Dok HKS smatra da nam Larkin nije potreban, i sama turska vlast 'bori se' da Larkin zaigra za njih. Turski premijer Tayyip Erdogan se nada kako će ga uskoro vidjeti u crvenom dresu.

- Učinit ćemo što moramo kako bi Larkin obukao turski dres. Željeli bismo vidjeti tako uspješnog igrača u svojim redovima, mislim da bi nas odveo do velikih uspjeha - poručio je Erdogan.

Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Turci su tijekom svoje povijesti od stranaca u reprezentaciji imali Scotta Wilbekina i Boba Dixona, a potonji se posebno udomaćio u Tursku da se čak i preobratio na Islam i promijenio ime u Ali Muhammad. Tako bi uskoro mogao zaigrati i Larkin, ali bez navedene dvojice jer pravila nalažu da svaka reprezentacija smije imati samo jednog stranca.

Foto: USA Today Sports/Reuters/PIXSELL

Ako Larkin zaista prihvati državljanstvo, Turci će dobiti paklenog košarkaša koji se prije nekoliko tjedana upisao u povijest Eurolige tako što je zabio 49 koševa Bayernu i postao igrač s najviše zabijenih poena na jednoj utakmici.

Ispalio je 19 šuteva i pogodio nevjerojatnih 15! Tricu je gađao 10/12, a slobodna bacanja 9/10! Zaista rijetko viđena statistika nekog košarkaša i to u Euroligi gdje se igra čvrsta obrana. Sve to mu je donijelo valorizaciju od 53 poena. Dodao je još pet asistencija, dva skoka i imao je uz to četiri izgubljene lopte.

Foto: Reuters/PIXSELL

Riječ je o zaista paklenom igraču, a to dokazuje i popis klubova u kojima je igrao. Bio je član Dallasa, Knicksa, Netsa, Celticsa i Baskonije, a 2018. godine stigao je u Anadolu.

Nudio se i Hrvatskoj, ali savjetnik HKS-a Dino Rađa se usprotivio njegovom dolasku, ali zato valja Turcima koji su ga objeručke prihvatili i jedva čekaju da zaigra za njihovu reprezentaciju...