Rade Bogdanović opet žestoko: Vidjela se sva jad i bijeda SP-a!

Završetak grupne faze SP-a, komentirao je bivši napadač Željezničara i Atletico Madrida Rade Bogdanović. U osebujnom stilu kritizirao je previše kalkulacija u zadnjem kolu.

– Za mene nema iznenađenja, jedva sam čekao da završi grupna faza. Realno, ovaj, mislim da je ovo natjecanje u grupnoj fazi donijelo, kako da kažem, jučer i prekjučer, da je to pokazalo svu jad i bijedu sustava natjecanja. Mislim da su neke jučerašnje utakmice odigrane, a da su ostale jako loše impresije i gorak okus u ustima - rekao je Bogdanović te dodao da se ne smije kalkulirati kao da ste na tržnici.

– Na Svjetskom prvenstvu ne smije biti toliko kalkulacija, jučer je lopta pocrvenjela i zaplakala, a danas je progovorila. Ne smijete kalkulirati kao da ste na tržnici - rekao je.

Kao i sve druge i njega je zaintrigirao 'sumnjivi' okršaj Alžira i Austrije.

Foto: Pedro Nunes

– Kada se to vidjelo da treća ekipa ide dalje? Dobro je za nogomet da ih ima dosta, ali četiri ekipe od osam trećeplasiranih su iz Afrike. Jučerašnje scene kada igrač postiže gol, mučenik šutnuo desnom, a nije njegova noga. Igrači mu govore što učini... Sve je nekako jako čudno. To su kalkulacije kojih ne bi trebalo biti - zaključio je.