CIPRANI UZELI BOD

Radeljić je povukao paralelu s Hajdukom: Baš smo se zezali, ili ćemo zabiti pet golova ili nula

Radeljić je povukao paralelu s Hajdukom: Baš smo se zezali, ili ćemo zabiti pet golova ili nula
Rijeka remizirala 0-0 s AEK-om i ugrozila plasman u idući krug! Nada ostaje, ali trebaju pobjede u preostale dvije utakmice. Stoper Radeljić optimističan, još je sve moguće

Nogometaši Rijeke u četvrtak su u četvrtom kolu Konferencijske lige remizirali 0-0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace i tako ugrozili plasman u idući krug natjecanja. Trenutačno su posljednji iznad crte, na 24. mjestu s pet bodova i gol-razlikom 2-2, ali će im za prolazak dalje vjerojatno trebati još jedna pobjeda iz dvije utakmice.

- Nažalost, samo taj bod. Od početka utakmice ušli smo kako treba u nadi da ćemo zabiti taj gol i osvojiti tri boda. Ali nažalost, to nismo uspjeli na kraju. Kontrolirali smo cijelu utakmicu, držali posjed, imali šanse, na kraju poništen gol. Nema predaje, imamo još dvije utakmice gdje ćemo pokušati ući maksimalno, osvojiti još šest bodova i dočekati proljeće u Europi - rekao je stoper Stjepan Radeljić za klupske kanale.

Pet dana ranije na Rujevici je stradao Hajduk 5-0. Ovaj put završilo je "nulom".

- Baš smo se zezali mi igrači. Ili ćemo zabiti četiri, pet golova ili nećemo nijedan! Lopta nije htjela u gol, AEK je igrao obranu dosta dobro, stalno bio u nekom niskom bloku gdje nismo imali puno prostora za udarce. I to što je prošlo njihov je golman obranio, bilo je i zaleđe. Sutra se malo odmoriti i napraviti regeneraciju, u nedjelju je nova utakmica - kazao je Radeljić.

Nakon gostovanja kod Lokomotive u nedjelju prvaku slijedi nastavak ludog ritma: šesnaestina finala Kupa kod Mladosti iz Ždralova, domaća utakmica protiv Vukovara i vjerojatno ključni europski dvoboj kod kuće protiv Celja 11. prosinca. Prije dvoboja protiv Šahtara u Krakovu gostovat će kod Istre.

- Pet bodova, znamo da nam treba još. Nismo očekivali da ćemo imati pet, nego više. Ostaje žal najviše danas što nismo uzeli tri boda, ali imamo još dvije utakmice, još je sve moguće. Ako budemo igrali kao prošlu utakmicu protiv Hajduka i danas, to će sve biti dobro i osvojit ćemo šest bodova - zaključio je Radeljić.

