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Radeljić se oprostio od Rijeke: 'Odlazim ponosan jer znam da sam uvijek davao sve od sebe'

Piše 24sata,
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Radeljić se oprostio od Rijeke: 'Odlazim ponosan jer znam da sam uvijek davao sve od sebe'
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Radeljić se emotivno oprostio od Rijeke nakon duple krune, a sada ga čeka Dinamo. Javili su mu se bivši suigrači

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Bosanskohercegovački reprezentativac i sada već bivši stoper Rijeke, Stjepan Radeljić, dirljivom se objavom na Instagramu oprostio od kluba i navijača nakon tri uspješne sezone na Rujevici. Njegov odlazak, koji je i službeno potvrdio klub, označava kraj jedne ere za braniča koji je postao ključni dio momčadi koja je ispisala povijest.

Ponosan na duplu krunu i zahvala svima

"Tri godine. Nakon toliko uspomena, emocija i trenutaka koje je nemoguće sažeti u nekoliko rečenica došlo je vrijeme za rastanak", započeo je Radeljić emotivnu objavu, popraćenu nizom fotografija koje sažimaju njegov put u riječkom dresu.

Galerija prikazuje sve od slavlja s dva trofeja, preko akcije na terenu, do fotografije s uokvirenim dresom za 100. nastup. Posebno je istaknuo ponos zbog povijesnog uspjeha kluba.

"Danas odlazim ponosan što sam imao priliku biti dio jedne posebne generacije koja je ispisala povijest. Osvojiti duplu krunu s ovim klubom i doživjeti sve emocije koje nogomet može pružiti nešto je što ću zauvijek nositi u srcu", poručio je branič, referirajući se na osvajanje prvenstva i kupa u sezoni 2024./2025.

Zahvalio je suigračima, trenerima, upravi i svim zaposlenicima, no posebne riječi uputio je navijačima.

"Vaša podrška, u dobrim i teškim trenucima, davala mi je snagu da uvijek idem dalje. Igrati pred vama mi je bila jedna velika čast", napisao je Radeljić, čija je objava izazvala brojne reakcije.

Među komentarima su se javili i suigrači poput Lindona Selahija i Tonija Fruka, kao i brojni navijači koji su mu poželjeli sreću u nastavku karijere.

"Naravno, Rijeka mi nije dala samo sportske uspomene. Dala mi je puno novih prijatelja i nezaboravne trenutke.. Odlazim zahvalan, ponosan i s osmijehom jer znam da sam za ovaj grb uvijek davao sve od sebe", poručio je.

Nova stranica karijere: Dinamo

Radeljić je u Rijeku stigao u srpnju 2023. godine i u tri sezone nastupio 116 puta, postigavši šest golova uz šest asistencija. Svojim igrama postao je stup obrane i zaslužio poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Njegov ugovor s Rijekom istekao je krajem lipnja, a u novoj sezoni igrat će za Dinamo. Potvrdio je to i trener Mario Kovačević, ali i neki u komentarima ispod objave.

"Sad te čeka Dinamo naravno nakon obaveza na Svjetskom prvenstvu u Americi i da dobrodošao u Dinamo", jedan je od komentara koji sugerira da je transfer u Maksimir gotova stvar.

*uz korištenje AI-ja

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