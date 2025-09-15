Radi se punom parom! Na Opus Areni počela zamjena travnjaka

Osijek je na službenim klupskim stranicama objavio fotografije zamjene travnjaka na Opus Areni. Nakon prve ovosezonske pobjede, koju su “bijelo-plavi” ostvarili uvjerljivim slavljem protiv Vukovara 4-0, klub je odlučio promijeniti hibridni teren. Taj su poduhvat planirali po završetku prošle sezone, ali su termin pomaknuli zbog kvalifikacijske utakmice Hrvatske protiv Češke u lipnju na Opus Areni, pa su odabrali rujanski termin koji je povoljniji za vegetaciju od ljetnog.

Najmoderniji hrvatski stadion tako će dobiti novi travnjak, a sada se ukazala idealna prilika jer Osijek sljedeću domaću utakmicu na Opusu igra tek krajem rujna (28.9.), kada im u goste dolazi Gorica koja je u šestom kolu srušila Dinamo.

Gorica je još jedan od prvoligaša koji se odlučio na zamjenu terena. Na njihovu su travnjaku bile potrebne temeljite promjene koje su započeli u ljetnim mjesecima i još uvijek traju. To je prvi put da je Gorica promijenila travnjak nakon 38 godina. Vrijednost ovih radova iznosi oko 600.000 eura, a zbog radova na terenu momčad Marija Carevića prvih sedam kola igrala je samo na gostujućem terenu. Novi travnjak Gorice testirat će Slaven 21. rujna.