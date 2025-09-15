Osijek je prvu utakmicu na novom travnjaku igrati 29. rujna protiv Gorice. Momčad Marija Carevića u prošlom kolu srušila je Dinamo, a prvih sedam kola mora igrati na gostujućem terenu jer se i njihov travnjak mijenja
Radi se punom parom! Na Opus Areni počela zamjena travnjaka
Osijek je na službenim klupskim stranicama objavio fotografije zamjene travnjaka na Opus Areni. Nakon prve ovosezonske pobjede, koju su “bijelo-plavi” ostvarili uvjerljivim slavljem protiv Vukovara 4-0, klub je odlučio promijeniti hibridni teren. Taj su poduhvat planirali po završetku prošle sezone, ali su termin pomaknuli zbog kvalifikacijske utakmice Hrvatske protiv Češke u lipnju na Opus Areni, pa su odabrali rujanski termin koji je povoljniji za vegetaciju od ljetnog.
Najmoderniji hrvatski stadion tako će dobiti novi travnjak, a sada se ukazala idealna prilika jer Osijek sljedeću domaću utakmicu na Opusu igra tek krajem rujna (28.9.), kada im u goste dolazi Gorica koja je u šestom kolu srušila Dinamo.
Gorica je još jedan od prvoligaša koji se odlučio na zamjenu terena. Na njihovu su travnjaku bile potrebne temeljite promjene koje su započeli u ljetnim mjesecima i još uvijek traju. To je prvi put da je Gorica promijenila travnjak nakon 38 godina. Vrijednost ovih radova iznosi oko 600.000 eura, a zbog radova na terenu momčad Marija Carevića prvih sedam kola igrala je samo na gostujućem terenu. Novi travnjak Gorice testirat će Slaven 21. rujna.
