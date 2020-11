'Radim u Čistoći do 15 sati pa onda vodim nogometni klub'

Presretni smo zbog dolaska Osijeka, to je najveći događaj u povijesti kluba. Nikad nismo igrali s klubom takve tradicije i snage u službenoj utakmici, priča nam predsjednik Kurilovca

<p>Sve je spremno, idemo uživati u tekmi, ali nadam se ne samo uživati, tim je riječima utakmicu u kupu s <strong>Osijekom </strong>(subota, 13.00, HNTV) najavio trener Kurilovca <strong>Perica Vidak</strong> (30).</p><p>Da, dobro ste vidjeli. Vidak ima tek 30 godina i najmlađi je trener u prva tri nogometna ranga. Kurilovec je trećeligaš s visokim ambicijama, ne skrivaju želju da uskoro napadnu i drugu ligu. Morali smo pitati, ima li problema s autoritetom u svlačionici.</p><h2>Pogledajte video: NK Osijek predstavio nove dresove</h2><p>- Nemam baš apsolutno nikakvih problema. Naša najveća snaga je svlačionica. Imamo nekoliko igrača koji su stariji od mene. Tu je <strong>Marin Matoš</strong> (31) s kojim sam čak i trenirao. Tu je i <strong>Mislav Čunčić</strong> (33). Ti dečki su prije svega karakterni i dobri ljudi, a onda i igrači, uz njih je sve lakše - priča nam Vidak pa dodaje:</p><p>- Seniorski trener postao sam s 25-26 godina i nikad nije bilo problema. Nisam "trener-general". Svoj autoritet želim nametnuti znanjem.</p><h2>'Bjelica je uzor svima'</h2><p>Kažu nam igrači da znanja definitivno imate, čak i više od nekih prvoligaških trenera. A tko vam je uzor?</p><p>- <strong>Nenad Bjelica</strong> je uzor svim mladim trenerima u Hrvatskoj pa tako i meni. Neno je trener koji je u našem nogometu postavio jako visoke kriterije, od njega trebaju učiti i stariji. Sve radi sjajno, od odnosa s igračima, pristupa... </p><p>A kako netko tako mlad postane trener?</p><p>- Iz omladinske škole Dinama vratio sam se u tadašnji <strong>Radnik</strong>, neko vrijeme igrao treću ligu. U Dinamu sam igrao s <strong>Antolićem</strong>, trenirao još i s Lovrenom, Tomečakom, Badeljom... Stvaranjem Gorice krenuo sam s njima na pripreme kod trenera Petravića, ali to nije išlo. Već tad shvatio sam da neću biti neki igrač pa sam se okrenuo trenerskom poslu. Preuzeo sam limače Gorice i paralelno igrao za bivši Udarnik, današnji Kurilovec. Upisao sam akademiju, krenuo na Kineziološki fakultet u Zagrebu i tako se ta priča razvila.</p><h2>'Morao sam se Hajduku zahvaliti na ponudi'</h2><p>Dobro vam ide ove sezone s prvoligašima. </p><p>- Ove godine smo pobijedili Goricu u županijskom kupu, a i prošle godine. Prošle sezone s <strong>Istrom </strong>u kupu smo ispali tek nakon produžetaka, čak i promašili penal u produžecima. Imamo dobra iskustva s našim prvoligašima. Svjesni smo jačine Osijeka, ali ako nam se poklope neke stvari, sve je moguće. Što sam pripremio za Bjelicu? Kvalitetniji su i morat ćemo im se prilagoditi, ali ako se potpuno podredimo njima, izgubit ćemo svoj identitet, a to nije dobro.</p><p>Vidak slovi za jednog od najperspektivnijih trenera u Hrvatskoj. Čak ga je zvao i Hajduk.</p><p>- Da, željeli su me na klupi juniorske momčadi Hajduka, kad je u klub došao predsjednik Kos. Nažalost, par mjeseci prije dogodila mi se velika obiteljska tragedija i morao sam odustati zbog privatnih razloga, zahvaliti im se na ponudi. Čak su slali glavnog skauta po mene, ali nije bio pravi trenutak. Gorica mi je potom ponudila mjesto voditelja škole, stala iza mene, vodio sam i njihovu B momčad...</p><h2>'Razvijam aplikaciju'</h2><p>Trener Kurilovca dio je generacije "laptop-trenera" i nema problema s tim izrazom.</p><p>- U Kurilovcu nemamo neku preveliku opremu poput Catapulta, ali koristimo videoanalizu protivnika, prezentacije. Ne smeta mi što me zovu "laptop-trenerom". Nogomet je došao do toga da se gleda svaki detalj, prije je bio drugačiji pristup. Za nekoliko godina bit će još drugačije. Starije trenere, koji su nama mlađima dali taj naziv, treba respektirati, ali vrijeme je za mlađe. Treba pratiti trendove. Sjećate se da su prije za starije trenere govorili da su "ruska škola". Bit će još tih naziva, svaka generacija nosi svoje - zaključio je Vidak.</p><p>Dobro, vi ste otišli korak dalje, razvijate aplikaciju.</p><p>- Da, malo je sve to stalo zbog korone. Povučeni su neki natječaji za informatički dio aplikacije pa sad čekamo. O čemu se radi? Pokrivala bi kompletan trenerski menadžment, povezali bi je s nekom varijantom poput Catapulta i to bi olakšalo trenerima organizaciju rada. Treneri bi mogli kreirati treninge, program bi pomoću umjetne inteligencije prepoznavao profil igrača, stanje tijela. Baš sve bi se pratilo - pojasnio je.</p><h2>'Neki zbog posla izostanu tu i tamo'</h2><p>Lijevog beka <strong>Mije Šarića</strong> možda nema na Transfermarktu, ali ga ima za blagajnom. Naime, Šarić radi na benzinskoj pumpi u Velikoj Gorici, a nije jedini. Ima tu još igrača koji rade, ima i nekoliko studenata. Koliko je teško složiti sastav, ako dečki zbog poslovnih obveza ne mogu dolaziti na utakmice?</p><p>- Mislim da tri-četiri igrača rade. Prije nije bilo s tim problema, ali sad su došla nešto zahtjevnija vremena. Zbog korone smo šest tjedana igrali u ritmu srijeda-subota. Znalo je srijedom biti problema jer neki klubovi nemaju reflektore pa se zbog micanja sata znalo igrati u, recimo, 13 sati pa je bilo izostanaka, ali sve je pod kontrolom.</p><h2>'Prvo smjena u kamionu pa u klub'</h2><p>Zanimalo nas je što na sve kaže "presidente". Trener Vidak je sve pripremio, a što je s organizacijom?</p><p>- Nije bilo zahtjevno jer, nažalost, moramo bez gledatelja. Presretni smo zbog dolaska Osijeka, to je najveći događaj u povijesti kluba. Nikad nismo igrali s klubom takve tradicije i snage u službenoj utakmici. Kažem, jedino mi je žao što neće biti gledatelja, to je smisao kupa, da mi slabiji napunimo blagajnu dolascima jačih, prvoligaških klubova. Ova utakmica bit će nam s financijske strane čak i <strong>trošak</strong>. Treba platiti sve službene osobe, policija sve osigurava, redari dolaze iz naših redova... - kazao nam je predsjednik Kurilovca <strong>Dražen Vujnović</strong>. </p><p>Hoćete li, u maniri nekih drugih čelnika naših prvoligaša, sići u svlačionicu i malo prodrmati igrače, dodatno ih motivirati.</p><p>- Ma nema potrebe, to naš Perica odlično radi. Dečkima za ovakvu utakmicu ne treba posebna utakmica. Ovo će većini njih biti najveća utakmica karijere. Mladim igračima će to biti prilika da se dokažu protiv prvoligaša. </p><p>Vujnović je u klubu u ulozi predsjednika dvije godine, ali nije mu to jedini posao.</p><p>- U klubu sam nekih 15 godina, bio sam i član uprave, a prije dvije godine postao sam predsjednik. Inače radim i kao vozač u VG Čistoći, vozim kamion s dizalicom. Od malena sam volio aute i kamione, želja mi je bila postati vozač. Radio sam i u nekim drugim firmama, a zadnjih deset godina sam u Čistoći. Radim ujutro od sedam, završavamo u 15 sati, odradim svoje, a onda na Udarnik…</p><p>A što na sve kaže supruga?</p><p>- Uh, imam sreće što me pušta. U pogonu sam od 0-24. Evo, sad treba pripremiti neku feštu za Osijek. Vjerujte, mi ćemo slaviti kako god završi - kaže "presidente" kroz smijeh pa dodaje:</p><p>- Premije? Za pobjedu s Goricom počastio sam dečke s roštiljom, a ako pobijede Osijek moglo bi biti i novčanih nagrada - kazao nam je za kraj dobro raspoloženi predsjednik.</p>