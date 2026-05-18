NAJLOŠIJI PLASMAN IKAD

Radotić napušta klupu Osijeka

Piše Mato Galić,
storyeditor/2026-05-18/PXL_100526_151558911.jpg | Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Osijek završava sezonu povijesno loše, pretposljednji u HNL-u! Trener Radotić na izlaznim vratima, ali ostaje vjeran svom biciklu i kavi

Admiral

Osijek u petak u posljednjem, 36. kolu HNL-a, dočekuje Slaven. “Bijelo-plavi” završit će sezonu kao pretposljednji klub lige, na devetom mjestu, što je najlošiji plasman u povijesti kluba (deset puta bio je osmoplasirani).

Završit će i avantura Tomislava Radotića (44) na klupi Osijeka. Momčad je preuzeo nakon otkaza Željku Sopiću. U 12 utakmica sakupio je četiri pobjede, tri remija i pet poraza.

- Donio sam neke odluke i ove zadnje utakmice neće na njih utjecati, one su mi kao finale Lige prvaka. I dalje dolazim biciklom na posao, pijem kavu na istom mjestu i svakome mogu pogledati u oči jer radim sve u interesu Osijeka -  rekao je Radotić uoči utakmice u Velikoj Gorici, gdje je njegova momčad izgubila 2-0 pa izgubila i matematičku šansu popeti se na ljestvici.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Oproštaj Vahida Halilhodžića pretvorio se u kaos! Navijači prekinuli utakmicu, Vaha u suzama pokušao smiriti situaciju, no sve je otišlo u nepovrat
Hajduk je nositelj u pretkolu EL: Ovo su mogući protivnici 'bilih'
Hajduk je nositelj u pretkolu EL: Ovo su mogući protivnici 'bilih'

Hajduk Split postao nositelj u kvalifikacijama za Europa ligu! Craiova pomogla pobjedom nad Clujem

