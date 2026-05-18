Radotić napušta klupu Osijeka

Osijek u petak u posljednjem, 36. kolu HNL-a, dočekuje Slaven. “Bijelo-plavi” završit će sezonu kao pretposljednji klub lige, na devetom mjestu, što je najlošiji plasman u povijesti kluba (deset puta bio je osmoplasirani).

Završit će i avantura Tomislava Radotića (44) na klupi Osijeka. Momčad je preuzeo nakon otkaza Željku Sopiću. U 12 utakmica sakupio je četiri pobjede, tri remija i pet poraza.

- Donio sam neke odluke i ove zadnje utakmice neće na njih utjecati, one su mi kao finale Lige prvaka. I dalje dolazim biciklom na posao, pijem kavu na istom mjestu i svakome mogu pogledati u oči jer radim sve u interesu Osijeka - rekao je Radotić uoči utakmice u Velikoj Gorici, gdje je njegova momčad izgubila 2-0 pa izgubila i matematičku šansu popeti se na ljestvici.