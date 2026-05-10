Radotić: Odigrali smo groznu utakmicu. Režić: Očekivali smo agresivniji Osijek, bili smo zreli

Osijek i Istra sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nogometaši Osijeka došli su do drugog uzastopnog poraza. Nakon što su u 33. kolu izgubili od 'fenjeraša' Vukovara (0-1), u ovom 34. kolu izgubili su od Istre 1961 (0-1). Tako su si zakomplicirali borbu za ostanak u HNL-u. Jedini strijelac na utakmici bio je Smail Prevljak u 45. minuti. 

Osječani su propustili priliku da osiguraju ostanak u najvišem rangu hrvatskog nogometa nakon što su Vukovarci dan ranije izgubili od Rijeke (3-0). Trener 'bijelo-plavih' Tomislav Radotić nije imao razloga za zadovoljstvo nakon utakmice. 

- Prvo poluvrijeme smo odigrali bez energije i motiva, što je zanimljivo s obzirom na to da smo imali velik broj mlađih igrača. Dosta neshvatljivo. U nastavku smo dobili na dinamici, stvorili neke situacije, ništa posebno, ali barem smo bili na protivničkoj polovini, realno je da smo doživjeli poraz. Apsolutno je da sam kao šef struke odgovoran za rezultat, kroz tjedan nisam vidio niti jedan razlog zašto bih se libio poslati na teren momčad koju sam poslao. Odigrali smo groznu utakmicu koja nam je značila jako puno s kojom smo mogli završiti sezonu, nema tu neke prevelike filozofije - objasnio je. 

Osijek i Istra sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Trener gostiju Krešimir Režić naglasio je kako ga je iznenadio igra Osijeka na početku utakmice. 

- Imali smo puno kontrole, tranzicije, stvarali šanse, pogotovo u prvom poluvremenu, djelovali smo zrelo i jako sam zadovoljan. Očekivali smo agresivniji Osijek, pričali da ćemo morati trpjeti na početku utakmice, ali čim smo osjetili prostor i da se lagano možemo osjećati prema gore, odmah smo preuzeli inicijativu - rekao je i nastavio:

- Istra je bila u negativnom nizu, a moj zadatak je bio da ga zaustavim, nije jednostavno u kratkom vremenu puno stvari promijeniti. ali malo po malo mijenjamo. To je jedino što smo mogli u ovom trenutku napraviti. Igrači su osjetili da su dužnici ovu sezonu - zaključio je Režić. 

