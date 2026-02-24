Obavijesti

KREĆE U MISIJU

Radotić predstavljen u Osijeku: 'Igrači baš nisu svjesni važnosti kluba. Želimo imati glavu i rep'

Piše Jakov Drobnjak,
Osijek: Izvanredna konferencija za medije povodom predstavljanja novog trenera prve momčadi NK Osijeka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Jučer smo donijeli odluku da povjerenje damo našem čovjeku, Tomislavu Radotiću. Pokazao je hrabrost u ovakvoj situaciji prihvatiti vođenje prve ekipe, rekao je sportski direktor kluba, Alen Petrović

Tomislav Radotić preuzeo je klupu Osijeka od Željka Sopića. Klub se nalazi u velikoj krizi, a Radotić pred sobom ima ogroman zadatak, ostaviti Osijek u ligi. Prvi ispit imat će protiv izravnog konkurenta u borbi za opstanak, Vukovara, u subotu od 15 sati. Radotić je nakon prvog odrađenog treninga stigao pred medije, a s njim je došao i sportski direktor kluba, Alen Petrović.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Lokomotiva - Osijek 3-1

Pokretanje videa...

Golovi Lokomotiva-Osijek 01:15
Golovi Lokomotiva-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Htio bih zahvaliti Željku Sopiću i njegovom stožeru, oni su dali enormnu količinu energije, koliko su mogli i znali, ali kako to biva, potrebno je nešto više da bi kliknuli s ekipom. Ovakve stvari u sportu su neminovne i još jednom im hvala što su pokušali napraviti što bolji rezultat. Ja sam dvije godine u stožeru prve ekipe i isto snosim dio odgovornosti za rezultate bez obzira što sam bio u ulozi pomoćnog trenera. Smatram da u ovom trenutku mogu pomoći ekipi da se stabilizira i da krenemo s pozitivnijim učinkom - rekao je Radotić pa dodao:

- Vjerujem da imamo načine i modele pomoću kojih ćemo detektirati probleme i riješiti ih na terenu. Moj glavni cilj je da svi stanemo na loptu. Mislim da smo si sami stvorili pritisak, realna slika je da rezultat nije adekvatan, ali smo krenuli u nepotrebnu psihozu. Do kraja prvenstva je puno bodova i zaista sam pozitivan kako će to izgledati u nastavku. Neće bili lako, svjesni smo situacije i moramo se pokušati fokusirati na teren. Malenica je broj 1, razgovarao sam s Nikolom Čurćijom, koji je odličan vratar. Malenica je oličenje profesionalizma i ljudskosti i moja odluka je da je on broj 1.

Alen Petrović osvrnuo se na Sopića i odabir novog trenera.

- Jednostavno nije išlo, bodovno nismo imali što smo htjeli. Jučer smo donijeli odluku da povjerenje damo našem čovjeku, Tomislavu Radotiću. Pokazao je hrabrost u ovakvoj situaciji prihvatiti vođenje prve ekipe.  Odlučili smo se za Radotića jer poznaje ekipu iznutra, to je prednost. Vjerujem da će pokazati svoj potencijal, nije bilo vremena niti želje za stranim rješenjem - rekao je Petrović.

Završnu riječ imao je Radotić.

-  Bojim se da je na pitanje jesu li igrači svjesni važnosti kluba za ovaj grad i zajednicu negativan. Mi stvaramo svoju priču i zato je važno da budemo povezani sa zajednicom i osjećajem pripadnosti nečemu. Ako je velika fluktuacija igrača, teško je to na njih prenijeti. Ne mogu reći da je to bezvoljnost; igrač kada nema samopouzdanja kao da ima utege na sebi. Slažem se da je ovo ispod razine, refleksija toga je i broj gledatelja. To želimo promijeniti, da imamo glavu i rep - zaključio je novi trener.

