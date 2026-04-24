Radotić: Volio bih da Opus postane neosvojiva tvrđava

Pred nogometašima Osijeka je susret protiv Lokomotive u sklopu 32. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Domaćini zagrebačku momčad dočekuju na Opus Areni kao predzadnji na tablici s 31 bodom. S druge strane, 'lokosi' su na sredini s 40 bodova, ali pobjedom bi preskočili aktualnog prvaka Rijeku i došli na četvrto mjesto.

Utakmicu koja je na rasporedu u subotu u 18.15 sati najavio je trener Osijeka Tomislav Radotić koji je naglasio da razloga za optimizam ima, pogotovo nakon slavlja protiv Hajduka (1-0) u prošlom kolu.

- Pobjedom u Splitu dobili smo na samopouzdanju, sigurnosti i miru za ovih par dana koliko smo imali vremena pripremati utakmicu protiv Lokomotive. Izuzetno mi je drago radi momčadi. Imali smo zaista velik broj izostanaka, velike probleme s ozljedama, zato mi je izuzetno drago da je skupina igrača koja je putovala u Split reagirala fantastično - kratko se osvrnuo na zadnju utakmicu pa nastavio:

Split: Osijek na Poljudu pobijedio Hajduk 1:0 | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Uspjeli smo ponoviti energiju s utakmice protiv Varaždina bez obzira na to što je tada rezultat izostao, tako da sveukupno dobili smo taj jedan impuls koji će se, nadam se, osjetiti u utakmici protiv Lokomotive.

Osječani su tijekom ove sezone bili bolji na gostovanjima nego na domaćem terenu.

- Pobjede u Rijeci i Splitu velike su pobjede Osijeka. Jako je bitno da slažemo tu pozitivnu priču, da je Osijek u stanju parirati svim ekipama u ligi. Međutim, ja bih bio sretniji da mi kod kuće dobivamo utakmice koje trebamo dobivati, trebamo osjetiti tu domaćinsku atmosferu koju smo imali. Volio bih da slažemo tu priču da Opus Arena postane, kao što je Gradski vrt većinom bio, neosvojiva tvrđava. Imamo zapravo sve uvjete da to tako bude - rekao je Radotić.

Naglasio je kako svaka momčad ima jednake šanse za pobjedu, ali da bi bio sretniji da više pobjeđuju na Opusu.

- Iako je liga zanimljiva, vidimo da je svaka ekipa u stanju pobijediti bilo koga, to je možda draž sporta, ali ja bih volio da to nas zaobiđe, da mi budemo kod kuće stabilni, da ostvarujemo pozitivne rezultate i, u konačnici, da većem broju naših navijača podarimo tu dozu radosti i veselja.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Radotić se osvrnuo na njegovog golmana Marka Malenicu koji je najbolji golman lige, ali još uvijek čeka poziv u reprezentaciju.

- Mislim da klub treba stati iza Marka jer je to nešto realno i to bi bila kruna njegove karijere, koju je on svojim radom i nastupima zaslužio, i bilo bi dobro da se to vrednuje. Naravno, svaki trener ima pravo na svoje mišljenje i viđenje, kao što ga imam i ja, ne ulazim u taj dio, ali da se njegovo ime nikad nije “zavrtilo” vrlo je neobično u konačnici. Vidim, sada se dosta priča i o HNL-u, i o intenzitetu, i o nekvaliteti. To je naš HNL, to je ono što mi imamo. Mislim da se HNL treba respektirati, bez obzira na to što trebamo svi raditi skupa da bude kvalitetan, ali isto tako i kroz reprezentaciju, poziv igračima iz HNL-a diže se vrijednost lige. Tako da, Marko je sigurno jedan od tih primjera koji je, barem bi trebao biti, u nekakvom širem kontekstu - zaključio je Radotić.