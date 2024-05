Radovich: Emmy ću donijeti majci u Zadar. Hvala Dariju Srni

U sklopu spektakularne dodjele Sports Emmy Awards održane u New Yorku, istaknuti američko-hrvatski producent i kreativni direktor američkog CBS Sports Pete Radovich osvojio je četiri prestižne nagrade.

U iznimno jakoj konkurenciji kategorije Outstanding Documentary Series nalazile su se globalno popularne serije kao što su Netflixova Drive to Survive, Hard Knocks i Quarterbacks s Patrickom Mahomesom, a Emmy je otišao u ruke Petea Radovicha za dokumentarni film Football Must Go On koji je imao svoju svjetsku premijeru prošle godine na Sunset Sports Media Festivalu (SSMF) u Zadru.

Radovich u svojoj bogatoj karijeri osvojio je ukupno 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorije. Iako od rođenja živi u New Yorku, jedan od najnagrađivanijih svjetskih TV producenata cijeli je život vezan za Zadar i otoke Pašman i Zverinac.

U svom govoru zahvale Radovich je istaknuo kako je nastao ovaj dokumentarac te zahvalio svom sunarodnjaku Dariju Srni, direktoru Šahtara iz Donjecka koji je bez oklijevanja pristao na suradnju i omogućio snimanje njegove momčadi kako bi se svijetu ispričala njihova priču usred rata u Ukrajini.

- Ovaj Emmy za mene je posebno značajan jer sam prvi put tijekom svoje karijere prepoznat u Americi za nešto što ima poveznicu s Hrvatskom. Svjetska premijera na Sunset Sports Media Festivalu u Zadru, rodnom gradu moje majke, kao i povezanost s Darijem Srnom u ovoj priči, učinili su ovaj trenutak zaista posebnim i nezaboravnim za mene. Planiram donijeti ovaj Emmy u Hrvatsku i čuvati ga kod svoje majke u Zadru - rekao je Pete Radovich.

Radovich osvojio je tri Emmy nagrade za produkciju Super Bowla LVIII održanog 11. veljače, koji je postao najgledaniji televizijski program u povijesti Amerike sa 124 milijuna gledatelja. Kao kreativni direktor i potpredsjednik produkcije, Radovich je bio odgovoran za uvodnu emisiju i prijenos utakmice. Jedna od tri nagrade bila je za uvodni show My Way, za koji je producirao i režirao remix pjesme Franka Sinatre, uz dopuštenje obitelji Sinatra. Ovaj uspjeh dodatno je potvrđen činjenicom da je Radovich osvojio Emmy za Outstanding Open u šest od posljednjih sedam Super Bowla koje je producirao. Još jedan Emmy osvojio je kao koordinacijski producent za dokumentarni film o NFL-u You Are Looking Live! u kategoriji Outstanding Edited Special, kojim je prikazana povijest i srž NFL-a.

Svi zaljubljenici u sport i medije imaju jedinstvenu priliku upoznati i poslušati zanimljive priče Petea Radovicha početkom lipnja u Zadru na trećem izdanju globalno prepoznatog Sunset Sports Media Festivala, priopćili su organizatori festivala.

Kao ambasador ovog prestižnog događaja, Radovich je također jedan od zaslužnih što u Zadar dolazi najtrofejniji trener u povijesti američkog nogometa Billa Belichicka, a na impresivnom popisu govornika nalaze se i proslavljeni nogometaš Alessandro Del Piero, nagrađivani autor biografija najvećih nogometaša Guillem Balague, sportski velikan Ivica Kostelić i brojna druga velika imena.