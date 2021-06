Jesenas se oprostio od hrvatskog dresa nakon 106 nastupa i 15 golova, shvatio je da je došlo vrijeme za neke nove izazove, ali proživljava svaku minutu na terenu s dojučerašnjim suigračima.

Ivan Rakitić (33) javio se iz Španjolske, poziravši uz postavu "vatrenih" na televizijskom ekranu.

"Idemo HRVATSKA, uvijek uz vas! Lets go croatia, allways with you 💪🇭🇷🔥 @hns_cff #euro2020", napisao je Raketa.

Komentirala je i supruga Raquel, i to na hrvatskom... Doduše, uz pogreške oko početnog slova, ali nećemo zamjeriti.

"Idemo hrvatska", napisala je hrvatska snaha.