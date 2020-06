Raketini sigurni na vrhu: Messi i društvo slavili protiv Leganesa

<p>'Još jedan dan u uredu' za <strong>Barcelonu </strong>bila je utakmica protiv <strong>Leganesa </strong>u kojoj su rutinski slavili s <strong>2-0</strong> (1-0). Golove su zabili mladi <strong>Ansu Fati </strong>u 42. minuti, te kapetan Leo<strong> Messi </strong>iz jedanaesterca u 69. minuti utakmice. Pobjegla je tako 'blaugrana' na pet bodova (64) razlike od Reala (59) na drugom mjestu, no 'kraljevi' imaju utakmicu manje.</p><p>Nije sve bilo tako bezazleno za Barcelonu, ali pokušaji Leganesa iz rane faze utakmice završili su u bloku, odnosno pokraj gola. Nakon toga je uslijedila dominacija domaćih koji su imali terensku nadmoć, ali nisu bili opasni po gol gostiju. Sve do 42. minute kad je Fati odlično primirio neugodno dodavanje na rubu šesnaesterca i iz poluvoleja opalio te zabio lijepi gol za prednost na poluvremenu (1-0).</p><p>U nastavku je svoju magiju pokazao i Leo Messi koji je odigrao dupli pas sa <strong>Luisom Suarezom</strong>, došao u šesnaesterac gdje su ga srušili gostujući igrači, izborio penal te ga kasnije zabio za konačnih 2-0. Četiri minute ranije zabio je i <strong>Griezmann</strong>, ali je njegov gol poništen zbog zaleđa nakon uključivanja VAR-a.</p><p>Ivan Rakitić odigrao je cijelu utakmicu u dresu Barcelone i dobio žuti karton u trećoj minuti sučeve nadoknade. Do kraja La lige još je devet kola, a Real i Barcelona vode 'mrtvu utrku' za naslov prvaka Španjolske. <strong>Real </strong>ima pet bodova manje od vodeće Barce, ali i utakmicu manje koju igra u petak kod kuće sa Valencijom.</p>