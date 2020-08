Rakić sve bliže borbi za titulu: Izdominirao Anthonyja Smitha

<p>Fantastični UFC borac <strong>Aleksandar Rakić</strong> po prvi put se borio pod srpskom zastavom u UFC-ovoj priredbi u Las Vegasu i uvjerljivo je slavio protiv konkurenta u poluteškoj kategoriji Anthonyja Smitha u tri runde.</p><p>Rakić je opasno krenuo s jakim low-kickovima, a s jednim je i srušio Smitha. Ipak, Smith se jedva izvukao, no prva runda već je tu uvjerljivo pripala srpskom borcu, a i u drugoj rundi solidan je dio borbe prošao u parteru.</p><p>Treća runda započela je novim jakim udarcima Rakića, a potom je Smith opet završio na podu i u miru okončao borbu te slavio odlukom sudaca.</p><p>Rakić je sad na omjeru 13-2, a Smith na 33-16. Nove ljestvice trebale bi dosad osmoplasiranog Rakića dovesti na dosadašnje Smithovo peto mjesto, nakon čega bi mogao biti možda samo jednu borbu od napada na UFC titulu do 93 kilograma.</p><h2>Magny sredio Lawlera</h2><p>U drugoj borbi koja je također slovila kao glavni dio večeri, u velter kategoriji sukobili su se Neil Magny i bivši svjetski prvak Robbie Lawler.</p><p>Magny je otpočetka htio održati distancu s Lawlerom, no dobro se borio i kad mu je Lawler bio blizu. Krajem prve runde Magny ga je srušio i zadržao na podu do zvona, a većinu druge runde Lawler je također proveo na podu. </p><p>U trećoj rundi Lawler je pokušao okrenuti stvari u svoju korist, no samo ga je jednom pogodio malo jače desnom šakom, a Magny je odigrao dosta pametno te ga smirivao taman toliko koliko je trebalo da mirno privede borbu kraju.</p>