Rakitić: Da me nazove netko iz Seville, sutra bih sjeo u avion

Novinari španjolske televizijske emisije "El Dias Despues" posjetili su Ivana Rakitića na njegovom novom radnom mjestu u Hajduku. Naravili su kraki vidro u kojem su prikazani isječci iz Rakitićeve bogate karijere, a tehnički direktor Hajduka govorio je o svom dolasku u Split radu u nogometu van travnjaka.

Pokretanje videa... 01:27 Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

- Iskreno, jako sam ponosan na sve što sam proživio. Ne samo na ono što sam ostvario kao profesionalac, nego i na privatni život, jer mi je nogomet dao praktički sve. Mogu mu samo reći hvala - rekao je Rakitić pa opisao dolazak u Hajduk:

- Došao sam iz ljubavi i zbog odnosa s mojim najboljim prijateljem, koji je veliki navijač Hajduka. Da mi je netko prije rekao da ću završiti ovdje, rekao bih da je to nemoguće. Ali to je ljepota nogometa - ponekad se dogode stvari koje uopće ne očekuješ. Iskreno, nisam imao nikakve veze s klubom ni s gradom, ali kad sam došao, shvatio sam da je ovo nešto sasvim drugo. Ima nešto posebno. Kad si ovdje i kad to osjetiš iznutra, lako se vežeš.

Pričao je i o svojim prvim radnim danima, kao i o španjolskom nogometu.

- Prvog dana sam rekao supruzi Raquel: “Što da obučem? Ne znam kako se ovdje ponaša.” Danas imam ured, dio sam sportskog segmenta kluba i sudjelujem u stvaranju momčadi. Španjolski nogomet i španjolski igrači općenito vrlo su poštovani. Puno se radi na osnovama i to se vidi’, rekao je, dodavši kako prisutnost njega i još nekih iskusnih igrača pomaže razvoju cijele sredine - rekao je.

Za kraj se dotaknuo Seviile.

- Nedostaje mi Sevilla, jako. Grad, klub, ljudi, sve. Ako me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu. Jako smo sretni ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti - zaključio je Rakitić.