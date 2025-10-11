Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire

Iako je tek sredinom srpnja službeno preuzeo funkciju tehničkog direktora Hajduka, nije tajna da je Ivan Rakitić (37) počeo raditi i davno prije. Nazivao je potencijalna pojačanja, nagovarao ih da prihvate poziv Hajduka... Stotinjak dana obično je razdoblje koje se daje političarima, trenerima, predsjednicima da pohvataju konce, naprave prve poteze..., a upravo je toliko prošlo otkad se Rakitić prihvatio novoga posla. Pravo vrijeme za podvlačenje crte i prve dojmove, za jedan opsežan intervju o razdoblju od umirovljenja do danas...

