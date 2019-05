Rakitić: Hram ili ne, ali jedva ih čekam na prepunom Camp Nou

U utorak nas je još jednom oduševila amsterdamska nogometna mladost, a u srijedu kroz 1/2-finale Lige prvaka marširaju katalonski ponos i engleski sprinteri. Na Nou Campu, Barcelona vs Liverpool... Ivan Rakitić vs Dejan Lovren!

Zvučat će kao klasična i stoput izlizana fraza, a posebno se neće svidjeti svima kojima je na srdašcu Ajax, ali... Nakon ispadanja Man Cityja i rastanka s mogućim obračunom Guardiole i Barce, sudar Blaugrane i Redsa jest: finale prije finala.

A ako Firmino bude spreman onda ćemo u Kataloniji gledati i Barcelonu i Liverpool sa njihovim apsolutno najjačim momčadima. Camp Nou, proljetna večer, 16-17 stupnjeva... Savršenstvo! Sa Rakitićem i Messijem u momčadi, svaki kauč-navijač ima dojam da bi i sam barem jednu zavukao iza Allisona.

Igraju se lagane igrice i prije početka same tekme. Jürgen Klopp je hladno izjavio, 'Ne znam baš dal' je Nou Camp nogometni hram'. Rakitić je preiskusan, a i inače prepametan da se navuče na takvu 'ješku'.

- OK, to je njegovo mišljenje, ali za mene... Nou Camp je poseban. Baš me briga da li ga netko vidi kao hram nogometa ili ne, ja bih volio na tom stadionu igrati svaki tjedan, svaku utakmicu. Idemo ih pobijediti i to: bez da primimo gol - pričao je naš majstor pred desetinama kamera, smješkajući se svjestan da Kloppove trupe na travnjaku čeka genij Leo Messi, a na tribinama - 96.000 navijača!

Foto: fc barcelona

Barcelona totalno dominira Primerom, ali Ligu prvaka nije osvojila četiri godine. Da im stvar bude teža, svako slavlje u Španjolskoj pomutila im je činjenica da su u Europi tri godine zaredom gledali kako slavi: Real Madrid. Zadnje Barcino finale bilo je 2015. Sa 3-1 su pobijedili Juventus. Strijelci: Neymar, Suarez i - Rakitić!

- Fenomenalan je osjećaj biti u polufinalu Lige prvaka, a još kad ti to polufinale dođe nakon osvajanja domaće titule... Fantastično. Prepuni smo samopouzdanja i jedva čekamo da utakmica počne na: našem prepunom Nou Campu. Naučili smo lekcije iz protekle tri godine, znamo što trebamo popraviti i za Barcelonu ono najbolje u Ligi prvaka tek dolazi - rekao je briljantni veznjak dvaju briljantnih momčadi, Barcelone i Hrvatske.

Realno: Rakitić je dio Barcine veličanstvene sedmorke jer Ter Stegen, Pique, Alba, Busquets, Suarez, Messi i Rakitić su igrači koje se mijenja samo zbog ozljeda ili kartona i Ivan će sigurno u Valverdeovih startnih 11. Lovrenu je, za početak, izglednija klupa. Joel Matip ipak je favorit za mjesto uz sjajnog van Dijka u Kloppovom stoperskom paru.

Foto: LEE SMITH

Barcelonin raskošni nogomet s Messijem, Suarezom, Rakitićem... Na Liverpoolov express sa Salahom, Maneom, Firminom... Pred 96.000 ljudi na Nou Campu i još oko milijardu pred TV ekranima na doslovno svakom kutku kugle zemaljske. I oni koji na nogomet inače frkću nosom u srijedu navečer gledat će Ligu prvaka!

Vjerojatni sastavi

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Langlet, Jordi Alba - Rakitić, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho.

Liverpool (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane.