Rakitić i Bogdanović priključili se pokretu za Floyda: Babin je video sve posebno oduševio...

"Crninu" su postavile mnoge poznate ličnosti na svojim su društvenim kanalima, dok je Bojan Bogdanović objavio video s dva dječaka različite rase uz govor Martina Luthera Kinga o ravnopravnosti rasa u SAD-u

<p>"Enough is enough", poruka je kojom se na crnoj pozadini i <strong>Ivan Rakitić</strong> priključio pokretu koji je zavladao društvenim mrežama, a na kojima se s crnim fotografijama uz "hashtag"<em> #blackoutTuesday </em>poziva na akciju zaustavljanja aktivnosti na 24 sata kako bi se skrenula pozornost na rasnu nepravdu. </p><p>Hrvatski nogometni reprezentativac dodao je i fotografiju na kojoj su on i Kamerunac<strong> Stephane M'Bia </strong>razmijenili dresove i zagrljeni napuštali teren u Manausu nakon hrvatske pobjede 4-0 na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu.</p><p>Facebook, Instagram, Twitter i drugi žele na ovaj način svoje korisnike educirati o pokretu Black Lives Matter, a pokretači ove inicijative poručili su kako utorak žele pretvoriti u dan za prekid rada i ponovno uspostavljanje veze sa zajednicom kroz hitan korak djelovanja da se potakne javnost na odgovornost i promjene.</p><p>"Black Lives Matter" nije od "jučer", već je samo opet poprimio široke razmjere nakon ubojstva <strong>Georgea Floyda</strong> koje je diljem SAD-a izazvalo nerede i prosvjede.</p><p>"Crninu" su postavile mnoge poznate ličnosti svojim su društvenim kanalima, dok je kapetan košarkaške reprezentacije <strong>Bojan Bogdanović</strong> objavio video s dva dječaka različite rase uz govor Martina Luthera Kinga o ravnopravnosti rasa u SAD-u i za to pobrao mnoge pohvale.</p><p>- Babo pogađa i s rukom u gipsu - bio je jedan od komentara aludiravši na Bogdanovićevu ozljedu ručnog zgloba i operaciju koju je nedavno obavio.</p>