Rakitić: Imam posebni odnos s Modrićem, a bolje da neke naše anegdote ne izađu u javnost...

Umirovljeni hrvatski reprezentativac i danas tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić je u intervjuu za 'Flashscore' izjavio kako mu je bilo dijeliti svlačionicu i teren s kapetanom 'vatrenih' Lukom Modrićem.

- Imam poseban odnos s Lukom. Obojica smo vrlo rano zaigrali za Hrvatsku, a on je i dalje tamo. On je nevjerojatna osoba i nogometaš. Smatram da nije važno jeste li navijač Real Madrida, Milana ili Hrvatske; jednostavno morate voljeti Luku zbog načina kojim pristupa nogometu i koliko dugo igra na najvišoj razini.

Rijeka: Nogometni reprezentativci na treningu uo?i kvalifikacijske utakmice za SP protiv Finske | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Osvrnuo se i na novo poglavlje 40-godišnjaka u Italiji.

- Mislim da u Milanu još uvijek nisu svjesni koliko sreće imaju što su doveli Luku. Neprocjenjivo je imati toliko specijalnog nogometaša u svlačionici i na terenu. Nevjerojatno je kako u poznijim godinama igra i smatram da može pružiti još nekoliko dobrih sezona.

Zagreb: Sudac zbog teških uvjeta za igru prekinuo utakmicu Hrvatska - Kosovo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Komentirao je proživljene anegdote sa zvijezdom milanskog kluba.

- Imamo mnogo zajedničkih anegdota i sjajnih trenutaka, ali one koje nisu znane javnosti bolje da ostanu između Luke i mene.

Prema mnogima najbolji trio u povijesti nogometa Messi, Suarez i Neymar nevjerojatni su i u očima 'rakete'.

Nižnji Novgorod: Argentina i Hrvatska u 2. kolu skupine D na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bilo je sjajno igrati i provesti toliko vremena s njima. Cijeli svijet dobio je nešto neopisivo; mogli ste vidjeti koliko su bili unikatni. Mislim da je njihov trio najbolja stvar koja se dogodila nogometu. Za mene je bio užitak igrati, ali i trenirati s njima.

U intervjuu je spomenuo i najboljeg mladog nogometaša na svijetu i člana Barcelone Laminea Yamala.

Foto: Miguel Vidal

- Rekao bih da je Lamine izvanredan igrač i ponosan sam na način kojim razvija svoju karijeru. Sve u njegovoj karijeri ide u dobrome smjeru, a polako se upoznaje i s lošijim stranama nogometa poput ozljeda i pritiska da pruži dobre igre. Mislim da treba pratiti svoj put i ne bih ga htio uspoređivati s MSN-om kojeg sam prethodno spomenuo.

Ivan Rakitić igrao je za Hrvatsku od 2007. do 2019. godine i pritom nastupio 106 puta i zabio 15 golova. Bio je dio sastava i jedan od ključnih igrača u lovu 'vatrenih' na svjetsko srebro 2018. u Rusiji. U klupskoj karijeri nastupao je za Basel, Schalke, Sevillu, Barcelonu, Al-Shabab i Hajduk u kojem se umirovio krajem sezone 2024./25.