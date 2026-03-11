Obavijesti

PORUKA KOJA ĆE ODJEKNUTI

Rakitić kritizirao Real: Odlazak Modrića velika je pogreška

Piše Domagoj Vugrinović,
Rakitić kritizirao Real: Odlazak Modrića velika je pogreška
Zagreb: Sudac zbog teških uvjeta za igru prekinuo utakmicu Hrvatska - Kosovo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Žao mi je što Barcelona još od 2015. čeka na osvajanje Lige prvaka. I dalje sam uvjeren da smo mogli osvojiti još nekoliko naslova, ali nismo jer nismo uspjeli zadržati glad koju smo imali, naglasio je Rakitić

Tehnički direktor Hajduka i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić ponovno je završio u središtu pozornosti španjolskih medija nakon velikog rođendanskog intervjua za Marcu. U razgovoru se dotaknuo brojnih tema iz svoje karijere, a posebno je govorio o dugogodišnjem suigraču iz reprezentacije Luki Modriću.

Rakitić smatra da je odlazak Modrića iz Reala bila pogreška ne samo za klub nego i za cijeli španjolski nogomet.

- On je drugačiji od mnogih drugih. Nije slučajno jer se brine o sebi i dobro se priprema, a na kraju krajeva, oni koji naporno rade to zaslužuju. Sretan je, zadovoljan i puno uživa, a to je najvažnije. Bila je to velika pogreška, ne samo za Real Madrid nego i za španjolski nogomet jer mislim da su trebali puno više inzistirati da ga zadrže - rekao je Rakitić.

Dodao je i kako Modrić svojim primjerom pokazuje da u nogometu godine ne moraju biti prepreka.

- Šteta je jer ne gledamo osobnu iskaznicu kada je igrač jako mlad, a ono što nam Luka pokazuje jest da nogomet nema dobnu granicu.

Rakitić je govorio i o vremenu provedenom u Barceloni, s kojom je 2015. osvojio Ligu prvaka i zabio u finalu protiv Juventusa.

- Žao mi je što Barcelona još od 2015. čeka na osvajanje Lige prvaka. I dalje sam uvjeren da smo mogli osvojiti još nekoliko naslova, ali nismo jer nismo uspjeli zadržati glad koju smo imali u prvoj sezoni.

Posebno je pohvalio mladog veznjaka Pedria.

- Vidi se razlika u Barceloni s njim i bez njega. On jako uživa u nogometu, odlično čita igru i zna što njegovoj momčadi treba. Ima sve da bude još bolji, samo ga ne treba dodatno opterećivati - istaknuo je.

Emotivno o Sevilli i Luisu Enriqueu

Rakitić se osvrnuo i na bivši klub Sevillu, uz koji je i dalje snažno vezan. Komentirao je i nagađanja o mogućem većem utjecaju legendarnog braniča Sergio Ramosa u klubu.

- Najvažnije je da svaka odluka bude najbolja za klub, bio to Sergio ili bilo tko drugi. Sve što je dobro za Sevillu dobro je i za mene. Moja veza s tim klubom je doživotna - rekao je.

Govorio je i o treneru Luisu Enriqueu, s kojim je surađivao u Barceloni, a koji danas vodi Paris Saint‑Germain.

- On je najvažniji trener kojeg sam imao. Ne iznenađuje me ono što je postigao u Parizu. Ako uspije natjerati igrače da ga slušaju, rezultati dolaze. On je najbolji trener na svijetu - naglasio je Rakitić.

Za kraj se osvrnuo na bivšeg suigrača Lionela Messija, s kojim je godinama dijelio svlačionicu u Barceloni.

- Messi zaslužuje počast u Barceloni, u Hrvatskoj, u Argentini, u Miamiju… On je najbolji u povijesti. Ne morate biti navijač Barcelone ili Inter Miamija; ako volite nogomet, volite i Lea. On je promijenio način na koji gledamo i razumijemo igru - zaključio je Rakitić.

