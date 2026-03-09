Rakitić kroz smijeh o zvijezdi Barcelone: Možda ga nekako nagovorim da dođe u Hajduk

Ivan Rakitić o mnogo tema razgovarao je u emisiji "Què T'hi Jugues" na španjolskoj radio-postaji SER. Govorio je o svojoj generaciji u Barceloni, gdje se osvrnuo na trofeje, komentirao je aktualnu momčad, a posebno dvojicu igrača. Podsjetimo, Rakitić je tehnički direktor Hajduka, a kako su doznala 24sata, u Hajduku će raditi bez plaće, to jest, volonterski.

- Uz dužno poštovanje, mislim da je moja generacija previše toga propustila. Imali smo kvalitetu, momčad i cijelo okruženje, mogli smo u moje vrijeme osvojiti još dvije ili tri Lige prvaka. Kada pričam s bivšim suigračima, svima nam je žao zbog toga. Mislim da smo se prebrzo zasitili, a na najvišoj razini, ako se i malo opustiš, to je već previše. Nogomet nas je kaznio. Nismo napravili ništa konkretno krivo, ali na vrhunskoj razini sve se plaća - rekao je Rakitić.

Veznjak Pedri zapeo mu je za oko, posebno ga je nahvalio, a onda se i kratko našalio.

- Velikim momčadima trebaju igrači koji rade razliku. On preuzima odgovornost i suigrači znaju da mu, ako zapne, samo trebaju dati loptu. Svake godine je sve bolji, jasniji i konkretniji u igri. On je drugačiji, moderan igrač kakvog navijači žele gledati. Vidjet ćemo hoću li ga uspjeti nagovoriti da dođe u Hajduk - rekao je uz smijeh.

Za kraj je komentirao i novu veliku zvijezdu svjetskog nogometa, Lamina Yamala.

- Kakav pritisak možemo staviti na dečka od 18 godina? Neka uživa, neka pleše na terenu, pritisak će doći sam od sebe. Važno je da ne mijenja mentalitet, da ostane priseban, a talenta ima na pretek. Nisam ljubitelj usporedbi, on mora biti svoj i ispisati vlastitu povijest - zaključio je.