Rakitić: Modrić je jedinstven, a nisam imao srca zvati Gattusa

Ivan Rakitić, danas u ulozi tehničkog direktora Hajduka, dao je opširan intervju za talijanski sportski dnevnik La Gazzetta dello Sport u kojem se dotaknuo brojnih zanimljivih tema. U razgovoru vođenom u Bologni, gdje je boravio kao ambasador Europske i Konferencijske lige, Rakitić je otkrio govorio o odnosu s Lukom Modrićem i Gennarom Gattusom,talijanskom nogometu te ponudio svoje viđenje problema u modernom nogometu.

Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nemam riječi kad pomislim na Italiju bez Svjetskog prvenstva po treći put. To je zabrinjavajuće. Jako sam dobar prijatelj s Gattusom, volio bih da se plasirala na Svjetsko prvenstvo, ali nogomet je takav - moderni nogomet je dimenzija u kojoj, ako ne paziš na sve detalje, ispadaš. Nadam se da će vaš Savez, i talijanski nogomet u cjelini, pronaći rješenje jer se Italija mora vratiti na ono što je nekad bila. Bivši igrač na čelu Saveza (FIGC)? Odabrati savršenu osobu nije lako. Važno je da brzo pronađu rješenje - započeo je Rakitić.

Pitali su ga je li se čuo s Gattusom.

- Nisam imao srca nazvati ga, imam spektakularan odnos s njim. Čak i s obzirom na naše prijateljstvo, žao mi je zbog Italije, a posebno zbog njega jer je on super osoba koja mi je puno pružila. Mislim da on ipak može dati još puno talijanskom nogometu - rekao je.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Komentirao je Luku Modrića i odgovorio na pitanje ima li Hrvatska njegovog nasljednika.

- Nadam se da će još igrati i da će moći pokazivati svoju klasu još dvije godine. I da, što se njega tiče, još uvijek se nadam Milanu - rekao je pa dodao:

- Vjerujem da nema nikoga, Lukina povijest je jedinstvena, za Hrvatsku i za nogomet općenito. Nikola Moro ga zamjenjuje u reprezentaciji? Da, puno je narastao ovih godina u Bologni, zna raditi mnoge stvari, on je moderan veznjak, bit će oslonac u reprezentaciji i važno je da nastavi tim putem. Znam da mu je dobro i da je sretan u Bologni, momčadi koja mu daje priliku za daljnji rast. Moj favorit je, međutim, Mario Pašalić, on ima nešto što podsjeća na Modrića: on je ‘box-to-box‘ igrač, vidiš ga posvuda, desno i lijevo, ali još mora naučiti neke stvari od Luke, iako ga ta njegova univerzalnost izdvaja u mnogim situacijama.

Pitali su ga i tko je buduća zvijezda hrvatskog nogometa.

- Rekao bih Luka Vušković, središnji branič, 18 godina, danas igra u Hamburgu, ali je u vlasništvu Tottenhama. Ima sve da postane zvijezda. Baturina? On je nevjerojatan igrač, uspio je izaći iz svoje zone komfora, on je važan igrač, a u Comu može postati još bolji - rekao je.