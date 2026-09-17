Rakitić o Almeninom odlasku u Dinamo: Molio sam ga jednu stvar, ali riječi su otišle u vjetar

Iker Almena (22) ovog je ljeta nakon transferne sage Hajdukov dres zamijenio Dinamovim i tako postao 44. igrač u povijesti koji je nosio i plavi i bijeli dres. Španjolac je prošle sezone u "bilom" dresu osvojio srca navijača i pokazao se kao pravo pojačanje. Na posljednjoj utakmici na Poljudu dobio je i ovacije sa sjeverne tribine uz poruku "Ostani!". Ipak, njegova otkupna klauzula bila je previsoka pa se nakon isteka posudbe vratio u Al Qadsiah.

Priliku za njegov dolazak prepoznao je Dinamo. Pozicija desnog krila bila je deficitarna na Maksimiru, a "modri" su prošle sezone vidjeli što Almena može ponuditi. Računali su i na to da će mu trebati minimalno vremena za prilagodbu s obzirom na to da je već odigrao jednu sezonu u HNL-u.

Pred kraj prijelaznog roka Dinamo je dogovorio njegovu posudbu, a Španjolac je ubrzo s društvenih mreža obrisao sve fotografije na kojima nosi Hajdukov dres. Taj je potez dodatno razljutio Hajdukove navijače, koji su mu već zamjerili što je tako lako prešao u redove najvećeg hrvatskog rivala.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Cijeli slučaj sada je komentirao i Ivan Rakitić, koji je odigrao ključnu ulogu u Almeninu prošlosezonskom dolasku na Poljud.

- Ima toliko puno odluka u nogometu koje ponekad ne možeš ni razumjeti. Ali moraš ih poštivati. Poželio sam Ikeru svu sreću, no rekao sam mu jednu stvar. Svi smo mu zahvalili, navijači posebno. To je bilo na početku lipnja i tada sam ga zamolio da, ako ne bude nastavio u Al Qadsiahu, prvo nama da priliku da ga vratimo u Hajduk. Ili ako ne bude mogao u Hajduk, da ne ide ni u jedan drugi klub u Hrvatskoj. Eto, to sam ga zamolio. Ne iz razloga da ne ode u Dinamo ili negdje drugdje. Međutim, razumijem da se u nogometu dogode takve stvari. Nisam ljutit na njega, samo mi je žao što su te riječi otišle u vjetar. Jasno, sada mu ne mogu poželjeti svu sreću ovog svijeta, ne zato što igra u Dinamu, već zato što ne igra u mom klubu. On je tako odlučio i on je odgovoran za svoju karijeru - rekao je Rakitić u intervjuu koji je za tportal vodio Silvio Škrlec.