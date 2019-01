Rakitić: Pa kako baš uvijek ja zabijem njima?! Boli me to... Barcelona je pobijedila 6-1 Sevillu u Kupu kralja, a zabio je i Ivan Rakitić. Bio mu je to treći gol bivšoj momčadi otkako je u dresu Barcelone. Toliko je zabio još samo Celti i Granadi, ali nikome nije dao više...