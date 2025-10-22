Rakitić sa srebrnim 'vatrenim' zaigrao padel: Nećemo u detalje

Pomoćnik sportskog direktora Hajduka i jedan od najboljih igrača u povijesti “vatrenih” Ivan Rakitić na društvenim je mrežama podijelio kako provodi slobodno vrijeme. Kao i mnogi nogometaši, i on se u slobodno vrijeme upušta u padel. To je sport koji se igra reketom u dvoje (pojedinačno) ili četvero (u paru) na terenu veličine 10 x 20 metara.

Pokretanje videa... 01:27 Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

Rakitić je tako zaigrao s bivšim suigračem iz reprezentacije Filipom Bradarićem, s kojim je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

"Hvala na druženju. Nećemo u detalje", napisao je slavodobitno Raketa u objavi.

Bradarić je sa samo 32 godine odlučio otići u mirovinu. Potekao je iz Hajduka, a 2015. prešao je u Rijeku, s kojom je osvojio dvostruku krunu.

Kasnije je u karijeri igrao za Cagliari, Celtu Vigo, Al-Ain, a karijeru je završio u Zrinjskom. Za "vatrene" je odigrao šest utakmica.